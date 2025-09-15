A rák megelőzésében fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük magunkat

Ehhez elegendő lenne figyelni a tünetekre, és rendszeres önellenőrzést végezni, vagyis a testnek ezt a régióját időről időre átvizsgálni, különösen a rizikócsoportba tartozóknak – mondja dr. Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója.

A fej-nyaki daganatokra is igaz, hogy a korai diagnózis életet menthet. Az elváltozást időben felismerve ezeknél a kórképeknél a túlélési arány 80-90%-os, ám jelenleg a diagnózis felállításakor sokaknál már előrehaladott stádiumban van a daganat, ezért az érintettek 60%-a 5 éven belül meghal – mondja ki dr. Tamás László. A professzor kiemeli: a fej-nyaki daganatok időbeni felismeréséért a legtöbbet maguk a betegek tehetik: aki három hétnél tovább fennálló tünetet – például rekedtséget, nyelési nehézséget, fájdalmat, vagy nyaki duzzanatot – tapasztal magán, haladéktalanul keressen fel fül-orr-gégészt.

Aki dohányzik vagy gyakran fogyaszt alkoholt, annak erősen ajánlott az évenkénti fül-orr-gégészeti szűrés akkor is, ha nincs panasza.

Valamint a fej és a nyak területének rendszeres önellenőrzése, áttapintása, mert az ilyen daganatok tünetei közül gyakran a nyaki áttét jelenik meg legelőször.

A fejet és a nyakat érintő rákos elváltozások világszerte gyakori onkológiai betegségnek számítanak. Magyarország sajnos ebben az élen jár: évente nagyjából 5000 új esetet diagnosztizálnak, és ezek a rákfajták minden esztendőben 1600-2000 ember halálát okozzák.

A legfontosabb rizikófaktor a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a humán papillomavírus fertőzés (HPV). Ez utóbbi felelős nemcsak az egyre fiatalabb korosztály érintettségéért, de elsősorban a szájgarati, főleg az itt elhelyezkedő mandularákok számának gyors növekedéséért.

Ezért is múlhatatlanul fontos, hogy a szülők vegyék igénybe a térítésmentes HPV-oltást lányoknál, fiúknál egyaránt, hiszen ezzel a méhnyakrák mellett a garat- és manduladaganatok is megelőzhetők – hangsúlyozza a professzor.

Ezért is múlhatatlanul fontos, hogy a szülők vegyék igénybe a térítésmentes HPV-oltást lányoknál, fiúknál egyaránt, hiszen ezzel a méhnyakrák mellett a garat- és manduladaganatok is megelőzhetők – hangsúlyozza a professzor.

Ma kezdődik a kampány 2025. szeptember 15-20. között rendezik meg Európa-szerte az Európai Fej-Nyak Sebészeti Operatív Társaság egy hetes (úgynevezett Make Sense) kampányát, amelynek célja felhívni a figyelmet a fej-nyak daganatos betegségek korai felismerésének fontosságára, a tünetekre, a megelőzésre és a megfelelő kezelési lehetőségekre.

Dr. Tamás László elmondása szerint a fejen és a nyakon négy területen fordulnak elő a leggyakrabban daganatok: a szájüregben, mögötte a közép-garatban, (a manduláknál), valamint az algaratban és a gégében. A klinikán ezeken kívül nyál-, fültő- és pajzsmirigyrákos, illetve a bőrdaganatos betegeket is ellátnak, valamint a koponyaalap és a szemüreg egyes daganatos elváltozásait is operálják itt, speciális technikával, az orrüregen át endoszkóppal.

A professzor hangsúlyozza: a fejen, nyakon kialakuló rákos elváltozások operációja komoly tudást és felkészültséget igényel, mert az emberi testnek ez egy fizikailag nagyon szűk, ugyanakkor rendkívül fontos területe: ezen keresztül kapja az agy a vérellátást, és itt megy keresztül az összes agyidegünk, ezek adják a nyak és az arc érző, mozgató és vegetatív beidegzését.

A daganatot tehát úgy kell maradéktalanul eltávolítani, hogy ezek a funkciók megmaradjanak, ne sérüljön a nyelés, a beszéd és az ízérzés, és a beteg arcizmainak a mozgását is megkíméljék.

Gyakran végzünk nagy, komplex műtéteket, ezeket nagyon pontosan meg kell tervezni. Sokszor kell pótolni a szájfeneket, a szájpadot, a nyelvet bőr- és izomlebenyekkel, van, hogy ez csak 8-10 órás operációval lehetséges, ami több orvoscsapat összehangolt munkáját feltételezi.

A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján a daganatsebészet kiemelt terület. Ez az országban az egyetlen intézmény, ahol a betegek – a sugárterápia kivételével – komplex ellátást kapnak, beleértve a kemo- és az immunterápiát, ilyen Közép-Európában is kevés ilyen van. A klinika egyedülálló abban is, hogy a régióban ez a fej-nyaksebész orvosok képzési centruma, amelyet a Nemzetközi Fej-Nyak Onkológiai Társaság (IFHNOS) akkreditált, és az itt szerzett licensz-vizsgát a világon mindenütt elfogadják – mondja az igazgató.