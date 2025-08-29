A Duolingo kihívója lesz a Google Translate

A Duolingo a világ legismertebb nyelvtanuló alkalmazása rivális szolgáltatással kell megküzdjön a felhasználókért. A Google Fordító (Translate) nyelvi leckékkel bővül, a mesterséges intelligencia segítségével – írja a TechCrunch alapján a HVG.

A Google közlése szerint az újdonság lehetővé teszi egy új nyelv gyakorlását és megtanulását is – de arra is lesz mód, hogy élőben folytasson kommunikációt egy idegen nyelven beszélő személlyel. Utóbbi inkább csak egy új, a kommunikációt megkönnyítő képesség, sem mint a nyelvtanulás része.

A nyelvtanulós újdonságot úgy tervezte a cég, hogy a kezdők, valamint azok is profitáljanak belőle, akik már valamelyest beszélnek egy adott nyelvet, csak felfrissítenék az ismereteiket. Személyre szabott hallgatási és beszédgyakorló feladatok is elérhetőek lesznek a Google Translate-ben amelyek igazodnak a felhasználó tudásszintjéhez. Az újdonság a „Gyakorlás” opcióban elérhető az alkalmazásában, ahol be lehet állítani a tudásszintet vés a célokat.

Az újdonság bevezetését már megkezdte a Google, a Play Áruházban és az App Store-ban érhető el frissítés az apphoz. Most még cs még csak pár nyelv tanulható, de várhatóan továbbiakkal bővül majd.