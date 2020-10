Ezért olyan fertőző a koronavírus: a bőrön kilenc órán át is túlél

A kézmosás vagy kézfertőtlenítés a koronavírus-járvány kezdetétől hangoztatott jelentőségét támasztja alá egy friss kutatás. A japán tudósok az influenza A-vírus (IAV) és a SARS-CoV-2 emberi bőrön való túlélésének hosszát vizsgálták, eredményük szerint pedig míg az influenzavírus 1,82 órán át maradt fertőzőképes, a koronavírus esetében ez 9,04 óra. Ha nyálkával keveredett a vírus, a túlélés még hosszabb, 11 órányi volt.

"A kutatás megmutatja, hogy a SARS-CoV-2 esetében sokkal magasabb a kontaktfertőzés rizikója, mint az IAV esetén, mivel az előző stabilabban túlél a bőrön az utóbbinál. Ezek az eredmények megerősítik a hipotézist, miszerint a megfelelő kézhigiénia nagyon fontos a SARS-CoV-2 terjedésének megelőzésében" - idézte a kutatást végző Kiotó prefektúrában található orvosi egyetem csapatának szavait a LiveScience.

Mindkét vírus ellen hatékony ugyanakkor a kézfertőtlenítés: tizenöt másodperccel a nyolcvan százalékos etanoltartalmú kézfertőtlenítő bedörzsölése után mindkét vírus inaktívvá vált.

A kutatás érdekessége, hogy mivel embereken etikai szempontból nem tesztelhették a vírus életben maradási idejét, boncolásokból származó bőrszövetminták tanulmányozása után készítettek az emberi bőrt modellező anyagot.

A vírus különböző felületeken való túlélését a járvány kezdete óta vizsgálják. Korábban azt találták, rezfelületen akár négy óráig, kartonon akár egy teljes napig, műanyagon és rozsdamentes acélon pedig akár három napig is aktív marad a vírus. Kézhigiénia A kézmosás is tökéletes megelőzése annak, hogy bőrünkön életben maradjon a vírus

A WHO korábban közzétette iránymutatását arról, hogyan hatékony a kézmosás: a Semmelweis Egyetem lent megtekinthető videója az általuk javasolt mozdulatokat és körülményeket mutatja be

Kézfertőtlenítőt használhatunk, ha út közben, vásárlás vagy ügyintézés alatt nem tudunk kezet mosni

Ügyeljünk arra, hogy virucid szert vásároljunk kézfertőtlenítésre, ezek a vírusok génszerkezetét kémiailag megváltoztató anyagot tartalmaznak

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Koen Van Weel