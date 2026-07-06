Thomas Tuchel: olyan volt, mintha döntőt nyertünk volna

A vihar miatt egyórás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham két perc alatt duplázott, de Julián Quinones még a szünet előtt szépített. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarell Quansah kiállítása miatt, illetve egy-egy büntetőből lőtt gól született, előbb Harry Kane, majd Raúl Jiménez volt a végrehajtó.

„Büszke vagyok a csapat mentalitására és hozzáállására.

A legjobb 32 és a legjobb 16 az a szakasza a tornának, amikor meg kell találni a győzelemhez vezető utat. Mi ezt puszta mentalitással és szívvel értük el” – nyilatkozta az angolok német szövetségi kapitánya.

Hozzátette: minden akadályt leküzdöttek, amit eléjük állítottak, ezért nagyon büszke a csapat mentalitására és akaraterejére.

Bár a kaput mindkét válogatott ötször találta el, a statisztikai adatok közül a labdabirtoklás (67-33 százalék) és a kapura lövések száma (20-6) jól mutatja a hazaiak fölényét. Az angolok sokáig nyugodtan és magabiztosan védekeztek, majd a rendes játékidő 12 perces hosszabbítása alatt bravúros mentésekkel őrizték meg kapujukat az újabb góltól.

A mexikóvárosi mérkőzést az angol együttes eddigi legnagyobb próbatételeként harangozták be, hiszen az egyik társházigazda volt az ellenfél, magaslati körülmények között, fanatikus hazai szurkolókkal a lelátókon. Erre utalva Tuchel úgy fogalmazott: már a felkészülés során sem úgy érezte, mintha ez egy nyolcaddöntő lenne, most pedig szinte olyan érzései vannak, mintha megnyertek volna egy döntőt vagy valami hasonlót.

„Rendkívül örömteli volt az a végső pillanat, amikor a játékvezető a szájához emelte a sípot, és sikerült átvészelnünk 40–50 percet tíz emberrel, magaslati körülmények között, a nagyon erős házigazda mexikói csapat ellen.

Hősies teljesítmény volt, és végül hősies eredményt értünk el”

– magyarázta a kapitány.

Az angolok sikerét csak az árnyékolja be, hogy a középpályás Jordan Henderson az ünneplés közben megsérült: miután üdvözölte az angol szurkolókat, megpróbált átugrani egy reklámtáblát, és most kórházban van.

„Vegyes érzéseim vannak, mert kimerült, meghatott és szomorú is vagyok egyben, mivel Jordan megsérült, és meghúzódott a csuklója. Elég súlyos a sérülése, és egyszerűen nem illik ehhez az estéhez, hogy ő nincs velünk” – jegyezte meg Tuchel.

Csapata a legjobb nyolc között szombaton a – történetük során először negyeddöntős – norvégokkal találkozik Miamiban.

„Őrült meccs volt, amelyen harcolnunk kellett. Az egész helyzet, az ellenfél, minden ellenünk szólt, mégis megtaláltuk a megoldást”

– mondta Harry Kane, aki már 14 találatnál tart a világbajnokságokon, így holtversenyben ötödik az örökrangsorban.

Bellingham úgy fogalmazott: kétségtelenül valami hihetetlen dolgot vittek véghez, és ezt ki is fogják élvezni.

„Addig fogunk énekelni a repülőn, amíg el nem megy a hangunk. Utána lesz néhány napunk a pihenésre, aztán rögtön vissza kell térnünk a munkához, hiszen Norvégiával kell szembenéznünk” – magyarázta.

A Real Madrid középpályása szerint valószínűleg ez volt az egyik legnagyobb győzelme az angol válogatottnak az utóbbi időben, és talán a legnagyobb, amire szurkolóként vagy játékosként emlékszik.

„Az angol válogatottban töltött időszakom legjobb estéje” – fűzte hozzá.