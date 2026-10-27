Lökdösték és meg akarták ütni Sallai Rolandot, végül a rendőrségnek kellett közbelépnie

A közösségi média felületeire feltöltött felvételek alapján az incidens közvetlenül a találkozót követően történt. Előbb Aktürkoglu hevesen támadta a nyugalmát megőrző Sallait, majd a két csapat játékosai és stábtagjai pillanatok alatt összeugrottak a pályán. A négy-öt percig tartó tömegjelenetek végén a hazaiak csapatkapitánya, Abdülkerim Bardakci összeakaszkodott a Fenerbahce angol légiósával, Archie Brownnal, az adok-kapok pedig a földre került két játékos között addig folytatódott, míg megérkeztek a játéktérre a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjai.

Can't even talk Roland Sallai out of his way ? ❤️ #GSvFB https://t.co/PLMBaA9SQ2 — Galatasaray EN (@Galatasaray) October 26, 2026

A Goal.com beszámolója szerint a meccs végi feszültséget már jóval korábban érezni lehetett, és az első villanásra csak a kezdés után 12 másodpercet kellett várni: Abdülkerim Bardakci, a Gala védője és Romelu Lukaku, a Fenerbahce csatára küzdött a labdáért. Bardakci megfogta a belga karját, mielőtt a földre került. Lukaku kinyújtotta a mutatóujját, hogy megmutassa Bardakcinak, mit gondol a támadásról, és azonnal dulakodás tört ki. Még a pályára siető játékvezető asszisztens sem tudta megállítani. Miután a dolgok némileg lenyugodtak, Lukaku még szitkokat szórt ellenfelére. A játékvezető végül magához hívta a két játékost, hogy rendezzék az ügyet.

A rangadót a Galatasaray nyerte, elsősorban a nigériai Victor Osimhen duplájának köszönhetően, a Fenerbahce gólját Írfan Kahveci szerezte. Sallai Roland végig a pályán volt. Győzelmével a Galatasaray kilenc forduló után is vezeti a mezőnyt, a Fenerbahce az ötödik.