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ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 26: Kerem Akturkoglu of Fenerbahce confronts with Roland Sallai of Galatasaray after the Turkish Super League 2026/27 match between Galatasaray SK and Fenerbahce SK at Rams Park Stadium on October 26, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ferda Demir/Getty Images)
Nyitókép: Ferda Demir/Getty Images

Lökdösték és meg akarták ütni Sallai Rolandot, végül a rendőrségnek kellett közbelépnie

Infostart / MTI

Kétszer is meglökte, majd meg akarta ütni Sallai Rolandot, a Galatasaray magyar válogatott légiósát Kerem Aktürkoglu, a Fenerbahce csatára, miután csapata idegenben 2-1-re kikapott a török labdarúgó-bajnokság hétfői rangadóján.

A közösségi média felületeire feltöltött felvételek alapján az incidens közvetlenül a találkozót követően történt. Előbb Aktürkoglu hevesen támadta a nyugalmát megőrző Sallait, majd a két csapat játékosai és stábtagjai pillanatok alatt összeugrottak a pályán. A négy-öt percig tartó tömegjelenetek végén a hazaiak csapatkapitánya, Abdülkerim Bardakci összeakaszkodott a Fenerbahce angol légiósával, Archie Brownnal, az adok-kapok pedig a földre került két játékos között addig folytatódott, míg megérkeztek a játéktérre a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjai.

A Goal.com beszámolója szerint a meccs végi feszültséget már jóval korábban érezni lehetett, és az első villanásra csak a kezdés után 12 másodpercet kellett várni: Abdülkerim Bardakci, a Gala védője és Romelu Lukaku, a Fenerbahce csatára küzdött a labdáért. Bardakci megfogta a belga karját, mielőtt a földre került. Lukaku kinyújtotta a mutatóujját, hogy megmutassa Bardakcinak, mit gondol a támadásról, és azonnal dulakodás tört ki. Még a pályára siető játékvezető asszisztens sem tudta megállítani. Miután a dolgok némileg lenyugodtak, Lukaku még szitkokat szórt ellenfelére. A játékvezető végül magához hívta a két játékost, hogy rendezzék az ügyet.

A rangadót a Galatasaray nyerte, elsősorban a nigériai Victor Osimhen duplájának köszönhetően, a Fenerbahce gólját Írfan Kahveci szerezte. Sallai Roland végig a pályán volt. Győzelmével a Galatasaray kilenc forduló után is vezeti a mezőnyt, a Fenerbahce az ötödik.

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