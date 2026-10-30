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Referee hands showing red card on football match
Nyitókép: leolintang/Getty Images

Sallai Roland balhéja: kemény büntetések a tömegverekedés után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Archie Brown, a Fenerbahce labdarúgója három, míg Abdülkerim Bardakci, a Galatasaray játékosa két mérkőzésen nem léphet pályára, mivel mindketten piros lapot kaptak a hétfői rangadót követő tömegverekedés során.

A török szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében a balhé főkolomposait pénzbírsággal is sújtották, miként klubjaikat is. A vendéglátó Galatasaray 38 500 eurót (körülbelül 14 millió forintot), míg a Fenerbahce gárdájának 23 000 eurót kell fizetnie.

Az ezúttal is feszült hangulatú rangadót a Galatasaray 2-1-re megnyerte, majd a lefújás után a hazaiak magyar válogatott légiósának, Sallai Rolandnak támadt nézeteltérése Kerem Aktürkogluval, mindketten sárga lapot kaptak.

Azonnal érkeztek viszont a társak is, és még a pályán pillanatok alatt tömegjelenetek alakultak ki, amelynek megfékezéséhez a rendőrök is hozzá kellett járulniuk.

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Kezdőlap    Sport    Sallai Roland balhéja: kemény büntetések a tömegverekedés után

labdarúgás

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