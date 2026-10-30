Sallai Roland balhéja: kemény büntetések a tömegverekedés után

A török szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében a balhé főkolomposait pénzbírsággal is sújtották, miként klubjaikat is. A vendéglátó Galatasaray 38 500 eurót (körülbelül 14 millió forintot), míg a Fenerbahce gárdájának 23 000 eurót kell fizetnie.

Az ezúttal is feszült hangulatú rangadót a Galatasaray 2-1-re megnyerte, majd a lefújás után a hazaiak magyar válogatott légiósának, Sallai Rolandnak támadt nézeteltérése Kerem Aktürkogluval, mindketten sárga lapot kaptak.

Azonnal érkeztek viszont a társak is, és még a pályán pillanatok alatt tömegjelenetek alakultak ki, amelynek megfékezéséhez a rendőrök is hozzá kellett járulniuk.