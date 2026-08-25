Nagyot megy Mikael Silvestre kiáltványa az Infantino-ügyben

Mikael Silvestre, a Manchester United korábbi védője, a 16 tagból álló FIFA érdekvédelmi paneljének egyik tagja hétfőn közösségi oldalán adott ki nyilatkozatot, amelyben a szervezet élén gyökeres változást sürgetett. A posztot a közösségi médiában hozzá hasonlóan ismert sportági szereplők – egyebek között a világbajnok francia Emmanuel Petit, továbbá a kétszeres Európa-bajnok angol Lucy Bronze – is megosztották.

A Gianni Infantino FIFA-elnök reformötlete után kirobbant vitában eddig a játékosok nem hallatták a hangjukat, a mostani posztok alapján viszont ugyanabból a nézőpontból fejezték ki aggodalmukat, mint korábban megannyi sportági főszereplő, élükön tagszervezetek sorával. Silvestre kiemelte: másokhoz hasonlóan a futballisták is úgy látják, hogy a FIFA jelenlegi vezetése alatt szeretett játékuk „eltávolodik alapvető értékeitől”, és már így is túl sokáig csupán szemlélői voltak annak, hogy az érintett játékosok megkérdezése nélkül születtek fontos döntések a labdarúgásban.

Enough is Enough ! pic.twitter.com/86YKFQbCZx — Mikael Silvestre (@IamMSilvestre) August 24, 2026

„A változás elengedhetetlen. A hatalom elmosta a mostani vezetésnek azt a képességét, hogy különbséget tegyen a saját érdekei, valamint a futball számára legjobb megoldás között” – fogalmazott Silvestre. Hozzátette: a legutóbbi fejlemények azonban már "lehetetlenné tették" a további hallgatást.

„Elég volt!” – írta a korábbi futballista.

Silvestre a probléma megoldásának tartja, ha Infantino lemond elnöki posztjáról, amennyiben viszont ez nem valósulna meg, és mégis jelölteti magát a márciusi elnökválasztáson, akkor potenciális ellenfélre számíthat. Konkrét nevet egyelőre Silvestre sem mondott, és a hetek óta tartó ügyben sem állt elő még senki azzal, hogy a FIFA-elnök kihívója lesz.

Infantino július végén jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a vb mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába.

Az ötletet határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget lefedő CONCACAF, valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám több szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország ugyanakkor az elnök mellett foglalt állást.

A kritikus kontinentális szövetségek közben már a bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik Infantinóval szemben. Erre vonatkozóan a 211 tagszövetség legalább egyötödének írásbeli kérelmet kellene benyújtania. Az érzékelhető bizalomvesztés ellenére Infantino jelezte, a jövő év márciusára tervezett tisztújító kongresszuson újraindul az elnöki pozícióért, mert szerinte továbbra is jelentős támogatást élvez a FIFA tagszövetségeinél, különösen az afrikai (CAF) konföderáción belül.

Közben megszakította együttműködését Infantinóval a főtanácsadója, Carlos Cordeiro, majd a válság tovább mélyült a nyilvánosság előtt szintén kritikusan fogalmazó Kevin Lamour operatív igazgató távozásával, ami Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke szerint az utolsó csepp volt a pohárban a FIFA-elnök ügyében. Az MLSZ elnöke - aki a nyolc FIFA-alelnök egyike, és tagja a tanácsnak - közölte, hogy visszavonja támogatását Infantinótól. A közelmúltban más FIFA-alelnökök – köztük Aleksander Ceferin, az európai szövetség elnöke – is bírálták Infantinót, Ceferin azonban azt kizárta, hogy az utódja lenne. Az erőviszonyokkal tisztában lévő szakértők szerint a CONCACAF elnöke, a FIFA egyik alelnöke, Victor Montagliani potenciális elnökjelölt lehet.

Újraválasztása esetén Infantino a negyedik ciklusát kezdené meg, újabb megbízatása 2031-ig tartana.