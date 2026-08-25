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LANGLEY, BRITISH COLUMBIA - APRIL 29: Players Voice Panel member Mikaël Silvestre arrives before the Players Voice Panel Education Session as part of the 76th FIFA Congress on April 29, 2026 in Langley, British Columbia. (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Elizabeth Ruiz Ruiz - FIFA/FIFA via Getty Images

Nagyot megy Mikael Silvestre kiáltványa az Infantino-ügyben

Infostart / MTI

Számos ismert jelenlegi és korábbi játékos állt ki véleményével a nyilvánosság elé, miszerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) vezetésében sürgősen változásra van szükség.

Mikael Silvestre, a Manchester United korábbi védője, a 16 tagból álló FIFA érdekvédelmi paneljének egyik tagja hétfőn közösségi oldalán adott ki nyilatkozatot, amelyben a szervezet élén gyökeres változást sürgetett. A posztot a közösségi médiában hozzá hasonlóan ismert sportági szereplők – egyebek között a világbajnok francia Emmanuel Petit, továbbá a kétszeres Európa-bajnok angol Lucy Bronze – is megosztották.

A Gianni Infantino FIFA-elnök reformötlete után kirobbant vitában eddig a játékosok nem hallatták a hangjukat, a mostani posztok alapján viszont ugyanabból a nézőpontból fejezték ki aggodalmukat, mint korábban megannyi sportági főszereplő, élükön tagszervezetek sorával. Silvestre kiemelte: másokhoz hasonlóan a futballisták is úgy látják, hogy a FIFA jelenlegi vezetése alatt szeretett játékuk „eltávolodik alapvető értékeitől”, és már így is túl sokáig csupán szemlélői voltak annak, hogy az érintett játékosok megkérdezése nélkül születtek fontos döntések a labdarúgásban.

„A változás elengedhetetlen. A hatalom elmosta a mostani vezetésnek azt a képességét, hogy különbséget tegyen a saját érdekei, valamint a futball számára legjobb megoldás között” – fogalmazott Silvestre. Hozzátette: a legutóbbi fejlemények azonban már "lehetetlenné tették" a további hallgatást.

„Elég volt!” – írta a korábbi futballista.

Silvestre a probléma megoldásának tartja, ha Infantino lemond elnöki posztjáról, amennyiben viszont ez nem valósulna meg, és mégis jelölteti magát a márciusi elnökválasztáson, akkor potenciális ellenfélre számíthat. Konkrét nevet egyelőre Silvestre sem mondott, és a hetek óta tartó ügyben sem állt elő még senki azzal, hogy a FIFA-elnök kihívója lesz.

Infantino július végén jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a vb mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába.

Az ötletet határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget lefedő CONCACAF, valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám több szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország ugyanakkor az elnök mellett foglalt állást.

A kritikus kontinentális szövetségek közben már a bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik Infantinóval szemben. Erre vonatkozóan a 211 tagszövetség legalább egyötödének írásbeli kérelmet kellene benyújtania. Az érzékelhető bizalomvesztés ellenére Infantino jelezte, a jövő év márciusára tervezett tisztújító kongresszuson újraindul az elnöki pozícióért, mert szerinte továbbra is jelentős támogatást élvez a FIFA tagszövetségeinél, különösen az afrikai (CAF) konföderáción belül.

Közben megszakította együttműködését Infantinóval a főtanácsadója, Carlos Cordeiro, majd a válság tovább mélyült a nyilvánosság előtt szintén kritikusan fogalmazó Kevin Lamour operatív igazgató távozásával, ami Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke szerint az utolsó csepp volt a pohárban a FIFA-elnök ügyében. Az MLSZ elnöke - aki a nyolc FIFA-alelnök egyike, és tagja a tanácsnak - közölte, hogy visszavonja támogatását Infantinótól. A közelmúltban más FIFA-alelnökök – köztük Aleksander Ceferin, az európai szövetség elnöke – is bírálták Infantinót, Ceferin azonban azt kizárta, hogy az utódja lenne. Az erőviszonyokkal tisztában lévő szakértők szerint a CONCACAF elnöke, a FIFA egyik alelnöke, Victor Montagliani potenciális elnökjelölt lehet.

Újraválasztása esetén Infantino a negyedik ciklusát kezdené meg, újabb megbízatása 2031-ig tartana.

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