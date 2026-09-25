ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.32
usd:
320.34
bux:
152066.27
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Végzetes nyomás alatt a FIFA elnöke

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A négy legerősebb európai bajnokság a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) átfogó reformjára szólított fel.

Az angol Premier League, a német Bundesliga, az olasz Serie A és a spanyol La Liga pénteken kifejezte igényét arra, hogy az érdekelt felek kapjanak nagyobb szerepet a döntéshozatali folyamatokban, amelyek jelenleg a FIFA vezetésének szigorú ellenőrzése alá esnek. A négy topliga megítélése szerint a FIFA-nak erősebb fékekre és ellensúlyokra, egyértelműbb szervezeti határokra, valamint a szabályozó és kereskedelmi funkciók jelentősebb szétválasztására van szüksége.

Ez az első összehangolt lépés a négy élbajnokság részéről azóta, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke július végén bejelentette: a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna.

A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám Infantino azóta is a bírálatok kereszttüzében áll.

„Lehet a világbajnokság a sportágunk csúcsa, ám a futball alapjait hétről hétre zsúfolásig megtelt stadionokban és helyi közösségekben tartják fenn az elkötelezett játékosok, szurkolók, klubok és ligák szerte a világon” – áll a topligák pénteki közös nyilatkozatában.„A futball régóta fennálló alapjait évek óta alapvető irányítási probléma fenyegeti, a FIFA elnöke pedig aktívan támogatta a kizsákmányoló eszméket, ahelyett, hogy védekezett volna ellenük” – írják.

A közlemény szerint bár a FIFA elnöke elismerte a reform szükségességét, nem elég felszínes változtatásokat végrehajtani.

„A FIFA irányítási problémája messze túlmutat egyetlen személy szerepén” – hangsúlyozzák a kezdeményezők az állásfoglalásban, hozzáfűzve: a FIFA megújulása a sportág valamennyi résztvevőjének fontos, mivel ha „aláássák az alapjait”, a labdarúgás nem növekedhet globálisan.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Végzetes nyomás alatt a FIFA elnöke

premier league

fifa

serie a

bundesliga

la liga

gianni infantino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől

Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől

A nemzetközi fejlesztési bankok drasztikusan visszavágták a fosszilis energiaprojektek finanszírozását: az Európai Beruházási Bank már 2019 óta nem hitelez új fosszilis beruházásokat, más intézmények pedig csak kivételes esetekben támogatnak gázprojekteket. Miközben a banki források elapadnak, Délkelet-Európa továbbra is erősen függ a földgáztól, és az orosz gáz 2027-re tervezett tilalma előtt sürgősen alternatív ellátási útvonalakat keres. A Világbank pénteken 175 millió eurós hitelt hagyott jóvá Szerbiának gázinfrastruktúra-fejlesztésre, a régióban pedig épül a Vertikális Gázfolyosó, amely görög LNG-termináloktól juttatna gázt Bulgárián, Románián és Magyarországon át Ukrajnáig. A regionális szereplők szerint azonban a banki finanszírozás és az uniós klímapolitika közötti ellentmondás egyre nagyobb kihívást jelent az energiabiztonság szempontjából létfontosságú projektek megvalósításában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Atyaég, mekkora vagyon a tét az Ötöslottón: indulhat a roham a lottózókban a milliárdokért

Atyaég, mekkora vagyon a tét az Ötöslottón: indulhat a roham a lottózókban a milliárdokért

Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón.

BBC
Business Sport Travel Science
Xi got Trump's red carpet welcome - but not everything he wanted

Xi got Trump's red carpet welcome - but not everything he wanted

China wanted progress on trade, technology and Taiwan - but hasn't got as much as it would have hoped for.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 14:05
Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni
2026. szeptember 25. 13:09
Az idén még veretlen magyar csapat az ukránokat fogadja
×
×