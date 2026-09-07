Vozinhának nem lehet gólt lőni

A 40 éves kapusnak ez volt a második mérkőzése a Colo-Colo mezében, de az első bajnoki. Még nem kapott gólt!

Az ottani futball talán leghíresebb alakulata a Huachipato ellen kezdte meg a bajnoki idényt. A gól nélküli döntetlent hozó idegenbeli találkozón a kapus magabiztos teljesítményt nyújtott.

A 2026-os világbajnokság egyik hősét a mérkőzés során végig lelkesen éltette a közel 20 000 szurkoló. Vozinha nyugodt határozottsággal irányította a védelmet.

A megszerzett egy pontnak köszönhetően a Colo-Colo továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát 53 ponttal. A listavezető előnye 14 pont.

A Colo-Colo megállíthatatlanul menetel a bajnoki cím felé, miközben legfőbb üldözői, a Universidad Católica és a Universidad de Chile holtversenyben, 39 ponttal állnak.