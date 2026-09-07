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A zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha (b3) véd a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja elsõ fordulójának Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Vozinhának nem lehet gólt lőni

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A Zöld-foki-szigetek világbajnoki szereplésének hőse, Vozinha remekül mutatkozott be a chilei bajnokságban.

A 40 éves kapusnak ez volt a második mérkőzése a Colo-Colo mezében, de az első bajnoki. Még nem kapott gólt!

Az ottani futball talán leghíresebb alakulata a Huachipato ellen kezdte meg a bajnoki idényt. A gól nélküli döntetlent hozó idegenbeli találkozón a kapus magabiztos teljesítményt nyújtott.

A 2026-os világbajnokság egyik hősét a mérkőzés során végig lelkesen éltette a közel 20 000 szurkoló. Vozinha nyugodt határozottsággal irányította a védelmet.

A megszerzett egy pontnak köszönhetően a Colo-Colo továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát 53 ponttal. A listavezető előnye 14 pont.

A Colo-Colo megállíthatatlanul menetel a bajnoki cím felé, miközben legfőbb üldözői, a Universidad Católica és a Universidad de Chile holtversenyben, 39 ponttal állnak.

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zöld-foki köztársaság

vozinha

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