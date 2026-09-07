Kiderült a magyar hokiválogatott vb-menetrendje

A szervezők hétfői bejelentése szerint a sorozatban harmadik elit vb-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én 20.20-kor az olimpiai ezüstérmes, legutóbb vb-negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap 16.20-kor Dánia következik. Május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél egyaránt 20.20 órakor. Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata május 21-én 20.20-kor az olimpiai bajnok Egyesült Államok, 23-án 16.20-kor az idei vb-n bronzérmes Norvégia, 24-én ugyancsak 16.20-kor a feljutó Kazahsztán csapatával találkozik.

A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I/A-ban szerepel, míg a legjobb négy a negyeddöntőbe jut.

A németországi vb-re néhány exkluzív belépőcsomag már elérhető, az általános jegyértékesítésre egyelőre regisztrálni lehet a 2027.iihfworlds.com/tickets oldalon. A napijegyek értékesítése most szerdán kezdődik, egymeccses jegyeket februártól lehet beszerezni.