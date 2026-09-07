ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.1
usd:
312.18
bux:
147615.25
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of hockey puck and stick during a match with players in the background.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Kiderült a magyar hokiválogatott vb-menetrendje

Infostart / MTI

Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong-világbajnokságon a magyar válogatott.

A szervezők hétfői bejelentése szerint a sorozatban harmadik elit vb-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én 20.20-kor az olimpiai ezüstérmes, legutóbb vb-negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap 16.20-kor Dánia következik. Május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél egyaránt 20.20 órakor. Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata május 21-én 20.20-kor az olimpiai bajnok Egyesült Államok, 23-án 16.20-kor az idei vb-n bronzérmes Norvégia, 24-én ugyancsak 16.20-kor a feljutó Kazahsztán csapatával találkozik.

A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I/A-ban szerepel, míg a legjobb négy a negyeddöntőbe jut.

A németországi vb-re néhány exkluzív belépőcsomag már elérhető, az általános jegyértékesítésre egyelőre regisztrálni lehet a 2027.iihfworlds.com/tickets oldalon. A napijegyek értékesítése most szerdán kezdődik, egymeccses jegyeket februártól lehet beszerezni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kiderült a magyar hokiválogatott vb-menetrendje

jégkorong

kanada

világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”
Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.
 

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai hatalommal emleget háborút Moszkva, a tűzszünet reményével kecsegtetnek az amerikai diplomaták - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Európai hatalommal emleget háborút Moszkva, a tűzszünet reményével kecsegtetnek az amerikai diplomaták - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva mostanra lényegében háborúban áll Németországgal azt követően, hogy Berlin őket tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni augusztusi dróntámadás miatt: a múlt hónap elején egy ukrán teherszállító közelében szereltek le egy robbanószerrel megrakott drónt, amely a nyomozások alapján orosz volt. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak Moszkva után vasárnap Kijevbe látogattak, és bár a tárgyalások folytatására van valamicske esély, Volodimir Zelenszkij elnöknek nem sikerült új fegyvereket szereznie. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális igazság derült ki a nyugdíjpénztárakról: hiába gyűlt össze rengeteg pénz, nagyon kevés maradhat a végén

Brutális igazság derült ki a nyugdíjpénztárakról: hiába gyűlt össze rengeteg pénz, nagyon kevés maradhat a végén

A hangzatos rekordok ellenére a helyzet korántsem ad okot az ünneplésre.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

The far-right party is trying to form a government in the state after falling three seats short of a majority.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 15:34
Újabb pofon Gianni Infantinónak
2026. szeptember 7. 14:58
450 millió font elköltése után távozik a Liverpool sportigazgatója
×
×