Hősiesség a kínai GT3-on: lángoló roncsból mentette ki a rivális pilótát – videó

A hétvégén Sanghajban bonyolították a kínai GT3-as bajnokság negyedik fordulóját, a szombati futamon azonban igazi horrorbaleset történt: a célegyenes végén ütközésben a brit Ollie Millroy autója ronccsá tört és kigyulladt – írja a vezess.hu.

Mint a szakportál írja, a marshallok nem nagyon kapkodtak a mentéssel, több mint egy perccel később bukkantak csak fel a helyszínen. Az egyenesben érkező holland Loek Hartog viszont a bukótérbe parkolt, hogy azonnal versenyzőtársa segítségére siessen:

megkezdte az oltást, majd a kiszabadítást, megmentve ezzel a szerencsétlenül járt versenyző életét.

Ollie Millroy a közösségi oldalán azt írta: „Egyetlen embernek köszönhetően vagyok még életben. Pályabírók, tűzoltók sehol, Loek Hartog viszont azonnal megállt, hogy az élete kockáztatásával húzzon ki az autóból. Az ütközési előtti 30 másodpercre és az azt követő egy órára nem emlékszem, de erre a hihetetlen bátor tette életem végéig fogok. Egy nap a srácaimnak is elmesélem majd a sztorit, és az ő szemükben is Loek lesz a legnagyobb szuperhős. Öt törött bordával, törött kulcscsonttal, törött kézzel és csuklóval fekszem, de sokkal rosszabb vége is lehetett volna. Köszönöm, Loek, az életemmel tartozom neked ezért az önzetlen tettért.”

A hősies holland versenyző is nyilatkozott az esetről: mikor meglátta, hogy az előtte haladó autó hatalmas tűzgömbbé alakul, nem volt idő mérlegelni. Mint mondta, a látottak alapján nyilvánvaló volt számára, hogy a másik pilóta nem tud majd kiszállni az autóból. Megállt hát, és indult is oda, nem voltak benne kétségek.

„Ijesztő volt, voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, nem leszek képes Ollie-t kihúzni,

de ez nem rólam szól, biztos vagyok benne, hogy sokan mások is ugyanígy cselekedtek volna a helyemben. Egyszerűen örülök, hogy pont ott voltam. Ami pedig a legfontosabb: Ollie rendben van – pedig nagyon más vége is lehetett volna. Nagyon hálás vagyok, hogy nem lett” – emlékezett vissza Loek Hartog.

A holland versenyző autójának kamerája rögzítette is a szinte hihetetlen mentést: