„Döbbenetes”: Forsthoffer Ágnes reagált az egyik képviselő felszólalására

Magyar Péter a Facebookon azt írta: Toroczkai Lászlónak a Ha én lennék a miniszterelnök című mesekönyvet ajánlotta, és megkérte, hogy hagyja abba az állandó hazudozást a parlamentben.

„Erre ő gyáva, undorító, féregnek nevezett... Vajon tud-e mélyebbre süllyedni?” – tette hozzá.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, amikor arról beszélt, hogy egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Ezt súlyos és aljas hazugságnak nevezte.

Arra szólította fel Magyar Pétert, hogy mondja meg, hogy milyen családi cégekről beszélt. „Most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt NER-es korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként” – mondta.

„Döbbenetes” reagált a képviselő felszólalására Forsthoffer Ágnes házelnök, aki arra szólította fel Toroczkai Lászlót, hogy válogassa meg szavait, mert a felszólalása méltatlan volt az Országgyűlés munkájához.

A miniszterelnök Toroczkai László közbiztonságot kifogásoló és rendőri béremelést sürgető napirend előtti felszólalására reagálva arról beszélt, hogy amikor a Mi Hazánk frakció tagjai korábban a minisztériumi épületekben jártak, „beszélgetni a fideszes haverokkal, kérni valamit, kilobbizni valamit családi cégeknek”, akkor azt tapasztalhatták, hogy rendőrök ülnek a pultokban és fogadják a tárcához érkezőket. Közölte: most a minisztériumi épületekből több száz rendőrt vezényelnek át majd az utcákra.