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Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Megkezdődött az épületek bontása Rákosrendezőn, de a feladat ezzel még nem ér véget

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása Rákosrendezőn megkezdődött – közölte a XIII. kerület polgármestere hétfőn a Facebook-oldalán.

Tóth József emlékeztetett: júliusban fordult nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamáshoz, Budapest rendőrfőkapitányához az egykori MÁV-dolgozók által lakott ingatlanok miatt. Eljuttatták nekik a több mint ezer, a környéken élő ember aláírását is, ebben a lakók a helyzet megoldását kérték, mert az illegális lakásfoglalók a környéken elfogadhatatlan közbiztonsági és köztisztasági állapotokat okoztak – írta.

A polgármester kiemelte, a kerületi önkormányzat annak ellenére, hogy sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem érintett, felajánlotta segítségét: az épületek bontásának egyik fázisát, a romosítást saját költségen elvégzik.

A júliusi nyílt levél után az önkormányzat lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, aminek eredményeként hétfőn megkezdődött a területen az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása – közölte Tóth József.

Azt írta, hogy a feladat ezzel még nem ér véget: az egy hónapig tartó munkálatokat követően a Budapesti Közművek (BKM) mint a terület tulajdonosa vállalta a romok elszállítását.

Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladéklerakóként kezdene funkcionálni – zárta bejegyzését a polgármester.

A fővárosi önkormányzat cégéhez, a BKM-hez 2025 márciusában került át az államtól Rákosrendező fejlesztésre alkalmas 86 hektáros része. A tervek szerint itt támogatott lakhatási formákkal tízezer új lakást építenek majd. A terület fejlesztése kedvező esetben is 5-10 év múlva hoz látható eredményeket, a teljeskörű megvalósítás pedig legalább 15-20 évet vesz igénybe – olvasható a budapest.hu oldalon.

Az előző kormány támogatta, hogy Rákosrendező vasútállomás környékén ötmilliárd eurós óriásberuházással, a dubaji Eagle Hills Csoport kivitelezésében Grand Budapest elnevezéssel új városrész épüljön. A magyar állam 2025. január 16-án kötött szerződést a terület eladásáról, de kiderült, hogy annak egy részére a BKM-nek és a Stockton Zrt. magáncégnek is elővételi joga van. A Stockton nem kívánt élni elővásárlási jogával, így egyetlen vevőként a BKM lépett az Eagle Hills helyére.

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Kezdőlap    Belföld    Megkezdődött az épületek bontása Rákosrendezőn, de a feladat ezzel még nem ér véget

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