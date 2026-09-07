ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.42
usd:
312.56
bux:
147447.08
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
money
Nyitókép: guinevra/Getty Images

Kemény kritikát kapott a tao-rendszer az ÁSZ-tól

Infostart / MTI

Indokoltnak tartja a látvány-csapatsportok társaságiadó-kedvezményen alapuló (tao) támogatásának felülvizsgálatát az Állami Számvevőszék (ÁSZ), elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba és visszaélésekre is lehetőséget ad - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

Az ÁSZ a közleményben elismeri, hogy a látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) tao-támogatása jelentősen hozzájárult az ágazat infrastrukturális és szakmai fejlődéséhez, a számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatok és a feltárt visszaélések miatt mégis a támogatási rendszer felülvizsgálatára és a kapcsolódó jogszabályok pontosítására tett javaslatot.

Elemzésében az ÁSZ a jogosultság jogszabályi feltételeit, az igénybevétel folyamatát, a folyamatban résztvevők szerepét és feladatait vizsgálta a 2022-2025-ös években.

Ebben az időszakban a tao-támogatás összege 367,5 milliárd forint volt, amely a sportcélú államháztartási kiadások mintegy 15-20 százalékát jelentette. Ebből 49,2 milliárd forint összegű beruházási célú támogatásban részesültek a látvány-csapatsport szervezetei, legnagyobb arányban a labdarúgásban kaptak ingatlan célú beruházásra támogatást.

Összességében a labdarúgás kapta a legmagasabb, a röplabda a legalacsonyabb tao-támogatási összegeket az elemzett időszakban. A támogatott szervezetek száma a 2011-es 7563-ról 2024-re 10 466-ra emelkedett – emlékeztet a közlemény.

Az ÁSZ értékelése szerint a támogatási forma egyik erőssége a sportösztönző hatása, amely jellemzően a sportcélú beruházásokon keresztül, illetve egy-egy nemzetközi sportrendezvény turisztikai bevonzó hatása által valósulhat meg.

Az ellenőrzés ugyanakkor rávilágítottak számos visszaélésre, szabálytalanságra is, több szervezet esetében is céltól eltérő, jogszabályellenes felhasználást tártak fel. Azokban az esetekben, ahol bűncselekmény gyanúja merült fel, az ÁSZ értesítette az illetékes hatóságokat.

Az ÁSZ a támogatási forma gyengeségeként azonosította, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagymértékben kitett ennek az állami forrásnak, főként erre alapozzák a működésüket, így rendszerszintű veszélyként fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek.

A támogatási forma nem teljesen tölti be ösztönző szerepét a további forrásbevonások vonatkozásában, így a támogatási rendszer esetleges átalakítása, illetve megszüntetése a tao-forrásból finanszírozott szervezetek folyamatos, fenntartható működésére jelentős kockázatot hordoz - jelezték.

Kockázatként azonosította az elemzés, hogy az a támogatások felhasználása során is lehetőséget adhat a visszaélésekre. A tao-támogatást nyújtó gazdasági társaságok és a támogatást felhasználó szervezetek érdekeltek lehetnek abban, hogy a felhasználó szervezetnél beruházó vagy szolgáltatást nyújtó partnerként megjelenjen a támogató gazdasági társaság. Ezen folyamatok a piaci verseny korlátozásához, túlárazásokhoz és valós teljesítés nélküli számlázásokhoz vezethetnek.

A piaci felajánlások rendszere lehetőséget ad a támogató cégeknek arra, hogy közvetve beleszóljanak a sportágak, régiók és klubok közötti forráselosztásba, ami háttérbe szoríthatja a szakmai és sportstratégiai szempontokat – tárta fel az elemzés.

A látvány-csapatsport támogatások ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházások és beszerzések vonatkozásában alkalmazott gyakorlat során a sportszervezetek számos esetben mellőzik a közbeszerzési eljárások lefolytatását, amire a törvény lehetőséget biztosít.

Az ÁSZ értékelése szerint a tao-rendszer jelenlegi működése nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, ezért elengedhetetlen a támogatási mechanizmusok újragondolása, a szigorúbb tartalmi ellenőrzés, valamint a közbeszerzési mentesség felülvizsgálata.

A sportot felügyelő belügyminiszter, Pósfai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a tao-rendszer felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kemény kritikát kapott a tao-rendszer az ÁSZ-tól

állami számvevőszék

tao

felülvizsgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában bejelentette: új, digitális mérőrendszert telepítenek a Dunára Paksnál, átalakítják a dohány- a hulladék és a szerencsejáték-koncessziót, valamint az autópálya üzemeltetését is, hogy a bevételek a magyar adófizetőket gazdagítsák. Elindult a parlamenti ősz.
 

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna előre kérné az uniós milliárdokat

Ukrajna előre kérné az uniós milliárdokat

Az Európai Bizottság egyelőre nem kötelezte el magát az Ukrajnának szánt uniós hitelek előrehozása mellett, mert előbb pontos képet akar kapni Kijev idei és jövő évi finanszírozási helyzetéről. A 90 milliárd eurós program folyósítása reformok teljesítésétől függ, Brüsszel pedig a többi nemzetközi partnertől is nagyobb hozzájárulást vár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megindult a lavina ennél az autógyárnál: hatalmas a baj, munkavállalók ezrei kerülhetnek utcára

Megindult a lavina ennél az autógyárnál: hatalmas a baj, munkavállalók ezrei kerülhetnek utcára

A The Times értesülései szerint akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

The far-right party is trying to form a government in the state after falling three seats short of a majority.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 14:36
Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!
2026. szeptember 7. 14:10
Tarr Zoltán: a párbeszédet még a konfliktusok előtt el kell kezdeni
×
×