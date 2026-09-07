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Sepsi Enikõ, az SZFE rektora beszédet mond a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (SZFE) fennállásának 160. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Meglepetés a tanévnyitón, lemond az SZFE rektora

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A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanévnyitóján Sepsi Enikő bejelentette, hogy kezdeményezi a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést.

Az SZFE rektora a mai napon kezdeményezte a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, a folyamat végéig változatlan felelősséggel látja el feladatait – jelentette be a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén az egyetem jelenlegi rektora, Sepsi Enikő a hvg.hu birtokába került felvétel szerint.

Még pénteken az oktatási minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait: ezzel formálisan megszűnt az egyetemnek a modellváltását levezénylő Vidnyánszky Attila megbízatása. A kuratórium új elnöke Kovács András Bálint lesz. Bekerült a bizottsága a modellváltás előtti SZFE utolsó megbízott rektora, Upor László is.

Sepsi Enikő 2023 óta vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. A rektort májusban az intézmény

Hallgatói Önkormányzata szólította fel lemondásra, mivel közleményük szerint igyekeztek érdemi párbeszédet kialakítani az egyetem vezetésével, de nem sikerült konstruktív együttműködést létesíteni.

A lemondás hírét az egyetem szeptember 7-i közleménye is megerősítette,
amely kitér arra is, 164 új hallgató tizenkilenc különböző osztályban és képzésben kezdi meg tanulmányait a 2026/27-es tanévben.

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