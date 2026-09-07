Amerikai és saját fegyverekkel készül Tajvan a legrosszabbra

A védelmi minisztérium jövő évi költségvetési tervezete szerint Tajvan jelentős mértékben bővíti hazai hadiipari gyártókapacitásait, hogy egy esetleges háború esetén önellátóbbá váljon a katonai felszerelések és lőszerek terén – írja a Taipei Times híradása nyomán a Portfolio.

A Fegyverzeti Hivatal Termelési és Gyártási Központja több mint 14,15 milliárd új tajvani dollárt (mintegy 447 millió amerikai dollárt) kíván beruházni 2026-tól kezdve egészen 2032-ig, négy gyárának kapacitásbővítésére.

A beruházás páncélozott járművek, tüzérségi eszközök, lőszerek, robbanóanyagok, optikai berendezések, speciális akkumulátorok, valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris védelmi felszerelések gyártását érinti. Mi több,

várhatóan növekedni fog a különböző lőszerek iránti kereslet is az új harckocsik rendszerbe állítása, a létszámnövelés, valamint a tartalékos erők harci képességeinek megerősítése miatt.

A hadsereg 108 darab M1A2T harckocsi beszerzéséhez kapcsolódóan a projekt keretében kiépíti a 120 milliméteres harckocsilőszerek hazai gyártósorát is. A hivatal tavaly már pályázatot írt ki egy 120 milliméteres lőszer-összeszerelő rendszerre. A tárca még 2019-ben jelezte, hogy a 105 milliméteres lőszerek gyártókapacitása már rendelkezésre áll, a 120 milliméteres kapacitást pedig ipari együttműködés, technológiatranszfer és hazai fejlesztés révén hozzák létre.

A költségvetési benyújtvány szerint a haderő további 691,7 millió új tajvani dollárt fordít arra, hogy a Csungsan Tudományos és Technológiai Intézettől a hazai fejlesztésű Thunderbolt-2000 rakéta-sorozatvetőhöz háborús tartaléklőszert rendeljen. A beszerzés az MK-30-as és az MK-45-ös rakétákra terjed ki, és jövőre zárul le. A 15-30 kilométeres hatótávolságú MK-30-as indítóállásonként 27 rakétát hordoz, és elsősorban a part felé tartó deszantcsapatok, valamint a szállító légi járművek ellen alkalmazható, 25-45 kilométeres hatótávval.

A Thunderbolt-2000 és az amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők egymást kiegészítő képességeket nyújtanak.

Míg az előbbi rövidebb hatótávolságon területtűzzel fejti ki hatását, utóbbi irányított rakétáival akár 70 kilométeres távolságban is képes precíziós csapásmérésre, az ATACMS rakétákkal pedig 300 kilométerre lévő célokat is elér, mélységi csapásmérő képességet biztosítva a tajvani haderőnek.