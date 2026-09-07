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Nyitókép: kormany.hu

Új ember irányítja a Miniszterelnökség uniós ügyeit

Infostart / MTI

A miniszterelnök felkérésére szeptembertől Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását, ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja szakpolitikai államtitkári feladatait, így a továbbiakban a Miniszterelnökség szakpolitikáért és európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként folytatja munkáját – közölte a Kormányzati Kommunikáció hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint Bíró-Nagy András politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő, a politikatudományok doktora; tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a London School of Economicson végezte.

Szakmai és tudományos munkásságának kiemelt területe az európai integráció, Magyarország európai uniós tagsága, valamint a hazai és európai közpolitika. Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében dolgozott politikai tanácsadóként.

Legutóbbi könyve („20 év az Európai Unióban”) Magyarország uniós tagságának elmúlt két évtizedét értékeli – írták. Bíró-Nagy András angolul és spanyolul felsőfokon, németül és portugálul középfokon beszél – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy Bíró-Nagy András május óta dolgozik a Miniszterelnökségen szakpolitikáért felelős államtitkárként. Kibővített feladatkörében a kormányzati szakpolitikai koordináció mellett az európai uniós ügyek koordinációjáért, Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért és a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért is felel – közölték.

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Kezdőlap    Belföld    Új ember irányítja a Miniszterelnökség uniós ügyeit

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