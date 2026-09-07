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Voting box and election image,election. Forrás: Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/ Getty Images

Új polgármestere van az ikonikus magyar településnek

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A Komárom-Esztergom vármegyei Vértesszőlősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesterré a szavazásra jogosultak 32 százalékos részvétele mellett – közölte a település jegyzője.

Kadocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetéséért négy független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester, Bogár István is.

A Tatabánya szomszédságában található községben képviselő-testületet is választottak, a 6 helyért 25 független jelölt indult.

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk a településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását.

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