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Nyitókép: allanswart/Getty Images

Milliárdokat fogadott el, élete végéig rács mögött marad

Infostart / MTI

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte hétfőn egy kínai bíróság Vang Csien-csünt, a kínai értékpapír-felügyeleti bizottság (CSRC) volt alelnökét korrupció miatt – számolt be a CCTV kínai állami televízió.

A bíróság elsőfokú ítélete szerint Vang 2005 és 2019 között vállalatok tőzsdei bevezetésével, finanszírozásával és üzleti szerződésekkel kapcsolatos ügyekben nyújtott jogtalan előnyöket vállalatoknak és magánszemélyeknek.

A volt tisztségviselő ez idő alatt több mint 93 millió jüan (mintegy 4,3 milliárd forint) értékben fogadott el illegálisan pénzt és egyéb vagyontárgyakat.

A bíróság szerint a vesztegetés összege különösen jelentős volt, és Vang cselekményei különösen súlyos kárt okoztak az állam és a társadalom érdekeinek.

A testület ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy Vang beismerte bűnösségét és megbánását fejezte ki – közölte a CCTV.

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