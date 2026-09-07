Milliárdokat fogadott el, élete végéig rács mögött marad

A bíróság elsőfokú ítélete szerint Vang 2005 és 2019 között vállalatok tőzsdei bevezetésével, finanszírozásával és üzleti szerződésekkel kapcsolatos ügyekben nyújtott jogtalan előnyöket vállalatoknak és magánszemélyeknek.

A volt tisztségviselő ez idő alatt több mint 93 millió jüan (mintegy 4,3 milliárd forint) értékben fogadott el illegálisan pénzt és egyéb vagyontárgyakat.

A bíróság szerint a vesztegetés összege különösen jelentős volt, és Vang cselekményei különösen súlyos kárt okoztak az állam és a társadalom érdekeinek.

A testület ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy Vang beismerte bűnösségét és megbánását fejezte ki – közölte a CCTV.