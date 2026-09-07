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Nyitókép: Unsplash

Ünneplésből tragédia: halálos robbanás rázta meg a fesztivált

Infostart / MTI

Pirotechnikai termékek robbantak fel a Temascalcingo közép-mexikói város védőszentjének tiszteletére tartott fesztiválon az elmúlt hétvégén, legkevesebb tíz ember meghalt, hatvannégy megsérült – közölték a mexikói hatóságok helyi idő szerint vasárnap.

A robbanás szombat éjjel történt a 66 ezer lakosú város Nuestra Senora de la Luz nevű templomának közelében. ahol több százan várakoztak az egyházi fesztivál keretében tartott hagyományos tűzijátékra.

A robbanás pontos oka egyelőre ismeretlen, az állam főügyészsége vizsgálatot indított az ügyben.

A város püspöke szerint a sérültek között van két pap is.

A pirotechnikai eszközök váratlan felrobbanása gyakori Mexikóban, ahol gyakran használnak tűzijátékot az utcai ünnepségeken és vallási fesztiválokon. Nem egészen négy éve Hidalgo állam Huejutla településén tizenhét ember sérült meg petárdák felrobbanása miatt.

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