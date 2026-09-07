Ünneplésből tragédia: halálos robbanás rázta meg a fesztivált

A robbanás szombat éjjel történt a 66 ezer lakosú város Nuestra Senora de la Luz nevű templomának közelében. ahol több százan várakoztak az egyházi fesztivál keretében tartott hagyományos tűzijátékra.

A robbanás pontos oka egyelőre ismeretlen, az állam főügyészsége vizsgálatot indított az ügyben.

A város püspöke szerint a sérültek között van két pap is.

?Una celebración terminó en tragedia en #Temascalcingo, #EdoMex



Una explosión de pirotecnia durante la fiesta patronal en Santa María Canchesdá provocó el colapso de una estructura cercana al templo. El accidente dejó 10 personas fallecidas y 49 lesionadas. pic.twitter.com/CwMkPhJ04H — Oaxaca Virtual (@Oaxaca_Virtual) September 6, 2026

A pirotechnikai eszközök váratlan felrobbanása gyakori Mexikóban, ahol gyakran használnak tűzijátékot az utcai ünnepségeken és vallási fesztiválokon. Nem egészen négy éve Hidalgo állam Huejutla településén tizenhét ember sérült meg petárdák felrobbanása miatt.