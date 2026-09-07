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Nyitókép: Pixabay

NKA: újabb két embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók

Infostart / MTI

Újabb két embert vettek őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban – közölte a NAV.

A közlemény szerint az elkövetők a gyanúval érintett gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK). A vállalkozás az elnyert pályázati pénzzel 2026 áprilisában elszámolt az NKTK-nak, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el.

„A pályázó cég a film elkészültének hiányát valótlan tartalmú, fiktív számlák beszerzésével leplezte, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló társaságtól származott” – közölte a NAV.

Az ügyben költségvetési csalás bűntett, valamint hamis magánokirat felhasználása vétség megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a hatóság.

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