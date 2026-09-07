Magyar válogatott, US Open és focidömping – sport a tévében

M4 Sport
14.30: Kosárlabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Magyarország-Koreai Köztársaság
19.20: Labdarúgás, NB II, Videoton FC Fehérvár-DVTK
Sport 2
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Philadelphia Phillies
Eurosport 1
17.00: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
14.00: Sznúker, English Open, 1. forduló
17.00: Tenisz, US Open, New York
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Hilal - Neom SC
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Celta Vigo
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Sociedad
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Lazio
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Lecce
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Bromley-Wimbledon