Magyar válogatott, US Open és focidömping – sport a tévében

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva mostanra lényegében háborúban áll Németországgal azt követően, hogy Berlin őket tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni augusztusi dróntámadás miatt: a múlt hónap elején egy ukrán teherszállító közelében szereltek le egy robbanószerrel megrakott drónt, amely a nyomozások alapján orosz volt. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak Moszkva után vasárnap Kijevbe látogattak, és bár a tárgyalások folytatására van valamicske esély, Volodimir Zelenszkij elnöknek nem sikerült új fegyvereket szereznie. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.