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Nyitókép: Unsplash

Magyar válogatott, US Open és focidömping – sport a tévében

Infostart / MTI

Női kosárlabda-vb, labdarúgás, sznúker, baseball és tenisz is szerepel a sportcsatornák hétfői élő kínálatában.

M4 Sport

14.30: Kosárlabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Magyarország-Koreai Köztársaság

19.20: Labdarúgás, NB II, Videoton FC Fehérvár-DVTK

Sport 2

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Philadelphia Phillies

Eurosport 1

17.00: Tenisz, US Open, New York

Eurosport 2

14.00: Sznúker, English Open, 1. forduló

17.00: Tenisz, US Open, New York

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Hilal - Neom SC

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Celta Vigo

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Sociedad

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Lazio

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Lecce

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Bromley-Wimbledon

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Kezdőlap    Sport    Magyar válogatott, US Open és focidömping – sport a tévében

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