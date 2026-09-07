Magyar Péter szót kért a parlamentben – cikkünk frissül

Miniszterelnöki felszólalással kezdődött hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A képviselők ezt megelőzően megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkey Gábor (SZDSZ), Kádár Béla Lajos (MDF), Nemes Miklós (FKgP) és Csiha András (MSZP) volt országgyűlési képviselőkről.

Magyarország újjáépítéséhez erős alapokra van szükség – ezt a címet kapta a kormányfő szónoklata.

Első szavaival megköszönte Forsthoffer Ágnesnek az ideiglenes államfői szolgálatát, majd köszöntötte az újjáalakult közmédia nézőit, amely csatornájára (M1) most 11 év után visszatért a parlamenti közvetítés.

Ezután a mintegy 800 évvel ezelőtti tatárjárásra emlékezett vissza, amikor virágzó falvak tűntek el örökre, csecsemők, asszonyok tűntek el a lángoló templomok romjai alatt. Amikor pedig a hordák elvonultak, nem néhány rendelettel helyrehozható állapotokat hagytak maguk után: IV. Béla király megértette, hogy a pusztulás után nem elég visszaépíteni azt, ami ledőlt, kővárakat kell építeni, nem tudhatta, mikor fordulnak vissza a tatárok. Azt tudta, hogy Magyarország nem lehet még egyszer olyan kiszolgáltatott, mint 1241-ben volt.

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