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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter szót kért a parlamentben – cikkünk frissül

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A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul a hétfői parlamenti munka, ez az ülésnap az ősz első munkanapja is a Tisztelt Házban. Kövesse itt az ősz első szócsatájának felütését, kezdünk!

Miniszterelnöki felszólalással kezdődött hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A képviselők ezt megelőzően megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkey Gábor (SZDSZ), Kádár Béla Lajos (MDF), Nemes Miklós (FKgP) és Csiha András (MSZP) volt országgyűlési képviselőkről.

Magyarország újjáépítéséhez erős alapokra van szükség – ezt a címet kapta a kormányfő szónoklata.

Első szavaival megköszönte Forsthoffer Ágnesnek az ideiglenes államfői szolgálatát, majd köszöntötte az újjáalakult közmédia nézőit, amely csatornájára (M1) most 11 év után visszatért a parlamenti közvetítés.

Ezután a mintegy 800 évvel ezelőtti tatárjárásra emlékezett vissza, amikor virágzó falvak tűntek el örökre, csecsemők, asszonyok tűntek el a lángoló templomok romjai alatt. Amikor pedig a hordák elvonultak, nem néhány rendelettel helyrehozható állapotokat hagytak maguk után: IV. Béla király megértette, hogy a pusztulás után nem elég visszaépíteni azt, ami ledőlt, kővárakat kell építeni, nem tudhatta, mikor fordulnak vissza a tatárok. Azt tudta, hogy Magyarország nem lehet még egyszer olyan kiszolgáltatott, mint 1241-ben volt.

Cikkünk frissül.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter szót kért a parlamentben – cikkünk frissül

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