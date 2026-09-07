ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.39
usd:
311.9
bux:
0
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest Parliament, Hungary
Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Visszatérhetnek a megyék, és változhat a miniszterelnök fizetése – Magyar Péter is megszólal

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése.A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik.

A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkey Gábor (SZDSZ), Kádár Béla Lajos (MDF) és Nemes Miklós (FKgP) volt országgyűlési képviselőkről.

Az ülésen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Várhatóan döntés lesz a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A tíztagú testületbe a kormánypárt három, az ellenzék két képviselőt delegálhat, öt – szavazati joggal nem rendelkező – tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.

A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény tizenhetedik módosítását: a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormánymegbízott lesz.

A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese – 2,5 millió forint – lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.

A május 9-én alakult Országgyűlés a tavaszi ülésszak végével a kormány kezdeményezésére szinte minden héten tartott rendkívüli ülést.

A most kezdődött őszi ülésszak Országgyűlés honlapján olvasható kormányzati törvényalkotási programjában decemberig 83 előterjesztés elfogadása szerepel.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Visszatérhetnek a megyék, és változhat a miniszterelnök fizetése – Magyar Péter is megszólal

parlament

országgyűlés

magyar péter

médiatanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alice Weidel: ez világos kormányalakítási megbízás az AfD-nek

Alice Weidel: ez világos kormányalakítási megbízás az AfD-nek

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon az ARD és ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint.
 

Orbán Viktor: „Készüljetek fel. Ez csak a kezdet”

Sahra Wagenknecht szerint megbukott az AfD elszigetelésének politikája

„Szép munka!” – Musk gratulált az AfD-nek, a párt rögtön reagált

A németországi zsidók megrökönyödtek az AfD sikere miatt

VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai hatalommal emleget háborút Moszkva, a tűzszünet reményével kecsegtetnek az amerikai diplomaták - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Európai hatalommal emleget háborút Moszkva, a tűzszünet reményével kecsegtetnek az amerikai diplomaták - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva mostanra lényegében háborúban áll Németországgal azt követően, hogy Berlin őket tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni augusztusi dróntámadás miatt: a múlt hónap elején egy ukrán teherszállító közelében szereltek le egy robbanószerrel megrakott drónt, amely a nyomozások alapján orosz volt. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak Moszkva után vasárnap Kijevbe látogattak, és bár a tárgyalások folytatására van valamicske esély, Volodimir Zelenszkij elnöknek nem sikerült új fegyvereket szereznie. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hét ingatlannal és tetemes vagyonnal köszön le Polt Péter: itt a leváltott alkotmánybírósági elnök utolsó bevallása

Hét ingatlannal és tetemes vagyonnal köszön le Polt Péter: itt a leváltott alkotmánybírósági elnök utolsó bevallása

Szeptember 1-jén egy nemrég elfogadott korhatár-szabályozás miatt távozott hivatalából Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's far-right AfD hails big victory in east, but falls short of majority

Germany's far-right AfD hails big victory in east, but falls short of majority

Alternative for Germany hails a "historic" success as preliminary results show a big margin of victory with almost 44% of the vote.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 07:46
Mindent újraosztottak Apcon
2026. szeptember 7. 07:33
Fontos hír a magyarok egyik kedvenc járatáról
×
×