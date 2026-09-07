Veszély leselkedik a Barcelonára: túl jól kezdte a bajnoki idényt!

Hansi Flick csapata 17 gólt szerzett az idénybeli első négy mérkőzésén. AZ Elche, a Rayo Vallecano és az egykoron szebb napokat megélt Valencia ellen öt-öt gólt szerzett, az Athletic Bilbao ellen „csak” kettőt.

Ez a klub történetének egyik legjobb idénykezdete a szerzett gólokat tekintve, egyben a legmagasabb mutató jelenleg Európa öt legerősebb bajnokságában.

A Mundo Deportivo statisztikája szerint a Barcelona ebben a szezonban eddig több gólt szerzett, mint bármelyik korábbi idényben – kivéve az 1949–1950-es (19 gól) és az 1950–1951-es (21 gól) idényt.

Az 1949–1950-esben Enrique Fernández Viola irányította a csapatot; a gárda a Les Cortsban kiütötte a Nàstic de Tarragonát (10:1) és a Sevillát (7:0), ugyanakkor vereséget szenvedett a Real Madridtól (6:1) és az Atlético Bilbaótól (3:1).

A következő évben, Ferdinand Daučík vezetésével a Barcelona hazai pályán 8:2-re verte a Real Sociedadot, és 7:2-re a Real Madridot, bár idegenben kikapott az Atlético Madridtól (6:4) és a Real Murciától (3:2).

A gólzáporos kezdések ellenére a Barcelona egyik szezonban sem nyerte meg a bajnoki címet; mindkét alkalommal az Atlético Madrid végzett az élen.

Domènec Balmanya csapata az 1957–1958-as idényben, valamint Pep Guardiola együttese a 2011–2012-es szezonban – amely az edző utolsó éve volt a klubnál – szintén 17 gólt szerzett a La Liga első négy fordulójában. Ezen idények egyike sem zárult bajnoki címmel, mivel mindkét esetben a Real Madrid hódította el a trófeát.

A remek rajtot követően Flick Barcelonájára most az a feladat vár, hogy a rekordok sorozatos megdöntése mellett meneteljen a sorozatban harmadik bajnoki cím megszerzése felé.