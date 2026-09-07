Órára pontosan látják a kánikula végét

Hétfőn derült, napos idő várható fátyolfelhőkkel, azonban a nap második felében gomolyfelhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A délies szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékek nyugaton lehetnek.

Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, napközben már csak kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen, csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában 9 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul, míg a maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

Szerdán általában derült, napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomolyfelhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd az esti óráktól északnyugaton északnyugatira fordul. A minimum-hőmérséklet jórészt 10 és 17 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos északi, északkeleti helyeken lehetnek. Ugyanakkor a Dunántúli-középhegységtől északra, északnyugatra, a szeles helyeken melegebb lesz a hajnal. A maximum-hőmérséklet általában 30 és 36 fok között valószínű.

Jön a változás

Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, de a Tiszántúlon még az érkező hidegfront előtt több órát süthet a nap. Az ország északnyugati részein a front mögött szakadozhat a felhőtakaró. A csapadék mennyisége és eloszlása nagyon bizonytalan, de

többfelé van esély esőre, záporra, zivatarra.

Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, erős, helyenként viharos lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 20 és 30 fok között alakul, északnyugaton lesz a leghűvösebb, keleten a legmelegebb idő.

Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, ennek kelet, délkelet felé haladva egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 8 és 18, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton általában gomolyfelhős, napos idő várható, és csökkenhet a csapadékhajlam. Az északias szelet továbbra is élénk lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fok várható.

Vasárnap zömmel gomolyfelhős, napos idő valószínű, kevés helyen esővel, záporral. Az északias szelet változatlanul élénk széllökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 6 és 15, a csúcsérték 20 és 26 fok között alakulhat.