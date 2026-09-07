A belügyminiszter felmentette az NSÜ elnök-vezérigazgatóját

A Belügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető – mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője – az NSÜ Zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát.

Az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor – áll a tájékoztatásban.

Bíró Péter 2023. január 1-től irányította a Nemzeti Sportügynökséget.

Az NSÜ fő feladata a hazai olimpiai központok, stratégiai sportlétesítmények, multifunkciós csarnokok és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épült tanuszodák fenntartása és működtetése – a szervezet honlapja szerint.