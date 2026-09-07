Eltemették Ratko Mladicot

Mladicot a Topcider temetőben, 1994-ben elhunyt lánya, Ana sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Koporsóját szerb és boszniai szerb zászló borította, a temetésen családtagjai, egykori katonatársai, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek.

A gyászszertartást Porfirije szerb pátriárka vezette a belgrádi Szent Lukács-templomban. A koporsót ezt követően a temetőhöz szállították, ahol a szerb hadsereg katonái vitték a ravatalozóhoz.

A búcsúztatáson részt vett Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság legnagyobb pártjának, a Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) elnöke, valamint Nenad Vujic szerb igazságügyi, Nikola Selakovic kulturális és Bratislav Gasic védelmi miniszter. Jelen volt Alekszandr Bocan-Harcsenko belgrádi orosz nagykövet és Aleksandar Vucic szerb elnök fia, Danilo is.

A tábornokot az 1992 és 1995 közötti boszniai háborúban a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnökeként elkövetett bűncselekményei miatt ítélte életfogytig tartó szabadságvesztésre 2017 novemberében a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék. Fellebbezés után az ítéletet 2021-ben helybenhagyták, és jogerőre emelkedett. Mladicot előtte csaknem 16 évi szerbiai bujkálás után, 2011 májusában fogták el a szerb hatóságok, majd adták ki a hágai törvényszéknek.

Ratko Mladic temetése körülményeinek terve nemzetközi tiltakozást váltott ki. Marta Kos uniós bővítési biztos például lemondta tervezett szerbiai látogatását, mert – mint közölte – nem akart jelenlétével hozzájárulni a háborús bűnösök dicsőítéséhez. Az Európai Külügyi Szolgálat pedig hétfőn közölte, hogy a háborús bűnösök dicsőítése, a népirtás tagadása és a revizionizmus ellentmond a legalapvetőbb európai értékeknek, és nincs helye sem az Európai Unióban, sem az uniós tagjelölt országokban.