Felháborította az ukránokat az új ENSZ-térkép – ez a gondjuk vele

Az új, „Equal Eart” vetületen alapuló térképen az annektált Krím-félsziget törtfehér, enyhén szürkés-rózsaszínes árnyalatot kapott, szemben Ukrajna többi területével, amelyet zölddel jelöltek – írja az Index. A lap megjegyzi, ugyanekkor a terület Oroszország részeként sincs megjelenítve, azaz különálló egységként ábrázolják.

Ukrajna egyike volt annak a 7 országnak, amelyik nem támogatta az új térképet. Kira Rudik képviselő szerint az ország azért nem tudta megszavazni a határozatot, mert az a megszállt félszigetet az államtól elkülönítve mutatja be. X-oldalán azt írta: „2026-ban az ENSZ-nek nem volna szabad emlékeztetőre szorulnia arról, hogy a Krím Ukrajnához tartozik, és szégyenletesnek nevezte a történteket.”

A Togo által beterjesztett Correct the Map (Javítsuk ki a térképet) elnevezésű határozatot 164 ország fogadta el. Célja, hogy az ENSZ felhagyjon a hagyományos Mercator-vetület használatával, amely jelentősen felnagyítja az északi félteke országait. Az új Equal Earth vetületet azért dolgozták ki, hogy hűebben adja vissza az országok tényleges méretarányait, különösen Afrikáét Európához és Észak-Amerikához képest.

Ukrajnán kívül 5 további ország, Észtország, Grúzia, Litvánia, Moldova és Szerbia tartózkodott a szavazáson, és mindössze egyetlen tagállam szavazott nemmel: az Egyesült Államok.

Az EU delegációja támogatta ugyan a javaslatot, ám a hivatalos indoklásban hangsúlyozta: a határozat nem érinti a szuverenitás, a területi státusz, a határmegvonás vagy a nemzetközileg elismert államhatárok kérdését, és nincs is rájuk hatással. Azt is hozzáteszik, hogy a dokumentum nem jelenti a vitatott területekkel kapcsolatos bármely igény, a fennálló határok megváltoztatásának vagy bármely terület jogi státusza módosításának elismerését, támogatását vagy elfogadását.

Az Egyesült Államok képviselője elárulta, nem a határok kérdése miatt szavazott nemmel, hanem azért, mert szerinte a térkép készítése egy „radikális ideológiai projekt” része, ami igyekszik előmozdítani a jóvátételek ügyét.