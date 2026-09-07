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Djuro Macut szerb miniszterelnök-jelölt (k) ismerteti a programbeszédét a belgrádi parlamentben 2025. április 15-én. Az újvidéki tragédia miatt január végén lemondott Milos Vucevic miniszterelnök, amelyet a parlament csak március 19-én fogadott el, ezért folyik még a vita az új miniszterelnökrõl és a kormányról.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány

Infostart / MTI

Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány, ezzel megkezdődik az előre hozott parlamenti választások kiírásának hivatalos folyamata – közölte hétfőn a szerb közszolgálati televízió (RTS).

A kormány hétfő délután rendkívüli ülést tart, amely után Djuro Macut miniszterelnök ismerteti a parlament feloszlatására vonatkozó javaslatot.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök korábban azt mondta, hogy az előrehozott választást október 18-án vagy 25-én tartják, legkésőbb pedig szeptember 9-én vagy 10-én kiírja a voksolást. A választási törvény szerint a voksolás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb 60 napnak kell eltelnie.

A Szerb Haladó Párt (SNS) főbizottsága szombaton úgy döntött, hogy a választáson az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Aleksandar Vucicot jelöli miniszterelnöknek.

A politikus 2014 és 2017 között már betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, majd 2017-ben köztársasági elnökké választották. Jelenleg második államfői megbízatását tölti, amelynek lejárta után az alkotmány értelmében nem indulhat újabb elnöki mandátumért.

A következő rendes parlamenti választást eredetileg 2027-ben kellett volna megtartani. Aleksandar Vucic azonban az utóbbi hónapokban többször is előrehozott választást helyezett kilátásba. Szerbiában a 2024. november 1-jei újvidéki vasútállomáson történt tragédia óta tartanak a kormányellenes és korrupcióellenes tiltakozások. Akkor szakadt le a vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva, az eset pedig az elmúlt évek legsúlyosabb belpolitikai válságát váltotta ki az országban.

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