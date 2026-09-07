Paks II: újabb késésről csicseregnek a madarak

Átszakadt a gát, ömlik a titkosszolgálati információ Paks II-ről – írja a vg.hu.

Ami a részleteket illeti, a Politico birtokába került Roszatom-dokumentum szerint a beruházás késésére késés jön, már csak a 2034-es átadás lehetséges. A dokumentummal kapcsolatban azonban nem zárható ki, hogy dezinformáció, és ezzel kívánják növelni a nyomást Magyarországra, illetve az ország orosz kapcsolataira.

A dokumentum egyes részleteiből ugyanakkor már arról is lehet sejtés, hogy 2035 után lesz csak átadás.

A magyar kormány, illetve a miniszterelnök nyilatkozatai egyébként a közelmúltban nyitvahagyták azt a kérdést, hogy mi lesz Paks II-vel.

A legutóbbi hivatalos átadási dátum egyébként 2032.

Eközben az oroszok szerint „minden rendben”, a Roszatom nyilvánosan továbbra is azt állítja: az építkezés a magyar féllel egyeztetett ütemezés szerint halad. A vállalat a Politicóval azt közölte, hogy a reaktorok a korábban meghatározott időkereten belül készülnek el, konkrét dátumot azonban nem nevezett meg. A Roszatom szerint az 5-ös blokk alapozása már 80 százalékban elkészült, és a munkálatokat az év végéig befejezik. Közben a 6-os blokk munkagödrének kialakítása is zajlik, ezt követően kezdődhet meg az első beton kiöntésének előkészítése.

A Politico által megismert táblázat 2015-ig visszamenően tartalmazza a beruházás engedélyezési és kivitelezési mérföldköveit. A dokumentum szerint a 6-os blokk első betonjának kiöntését 2026. szeptember 6-ra tervezték, a teljes beruházás utolsó szabályozási és átadási lépéseit pedig 2034 végére ütemezték. Az 5-ös blokk első betonját 2026 februárjában öntötték ki. A belső táblázat szerint ennek eredetileg már 2025 márciusában meg kellett volna történnie. A projekt tehát az új, 2034-es befejezési dátumot tartalmazó menetrendhez képest is csaknem egyéves késésben van.

Az orosz külügy egyébként álhírterjesztéssel vádolta meg a Politicót, és visszautasította a Roszatom építési problémáiról szóló állításokat.

A Paks II. Zrt. szóvivője a lappal annyit közölt, hogy a magyar kormány jelenleg felülvizsgálja a beruházást.

Paks II. már eddig is nagyjából egy évtizedes késést halmozott fel az eredeti elképzelésekhez képest. A 2014-ben, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megállapodása alapján elindított projekt első blokkjának eredetileg 2025–2026 körül kellett volna termelésbe állnia. Szijjártó Péter még 2026 februárjában is azt mondta, hogy a 2031–2032-es üzembe helyezés teljesen reális. Az új belső ütemterv alapján azonban ezt már maga a Roszatom sem tartja elérhetőnek.

A projektre már ezermilliárd forintot elköltött Magyarország.

A Roszatom a beruházás során magyar, francia és orosz vállalkozókkal, valamint beszállítókkal dolgozik együtt. A projekt magyar oldali felügyeletét az állami tulajdonú Paks II. Zrt. látja el. A kivitelezést tovább nehezítette, hogy a Roszatom és a Siemens Energy 2026 februárjában megszüntette együttműködését. A háttérben az állt, hogy a német kormány nem adta meg a szükséges exportengedélyt a Siemens egyik vállalatának ahhoz, hogy részt vegyen az orosz vezetésű beruházásban.