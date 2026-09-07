ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.34
usd:
312.48
bux:
147392.46
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Paks II látványterve.
Nyitókép: paks2.hu

Paks II: újabb késésről csicseregnek a madarak

Infostart

Az előző kormánynál ott szakadt meg a történet, hogy 2031-2032-ben bekapcsolhatják az új atomerőműblokkot, egy friss irat szerint azonban ez már 2034-re sem biztos, hogy reális.

Átszakadt a gát, ömlik a titkosszolgálati információ Paks II-ről – írja a vg.hu.

Ami a részleteket illeti, a Politico birtokába került Roszatom-dokumentum szerint a beruházás késésére késés jön, már csak a 2034-es átadás lehetséges. A dokumentummal kapcsolatban azonban nem zárható ki, hogy dezinformáció, és ezzel kívánják növelni a nyomást Magyarországra, illetve az ország orosz kapcsolataira.

A dokumentum egyes részleteiből ugyanakkor már arról is lehet sejtés, hogy 2035 után lesz csak átadás.

A magyar kormány, illetve a miniszterelnök nyilatkozatai egyébként a közelmúltban nyitvahagyták azt a kérdést, hogy mi lesz Paks II-vel.

A legutóbbi hivatalos átadási dátum egyébként 2032.

Eközben az oroszok szerint „minden rendben”, a Roszatom nyilvánosan továbbra is azt állítja: az építkezés a magyar féllel egyeztetett ütemezés szerint halad. A vállalat a Politicóval azt közölte, hogy a reaktorok a korábban meghatározott időkereten belül készülnek el, konkrét dátumot azonban nem nevezett meg. A Roszatom szerint az 5-ös blokk alapozása már 80 százalékban elkészült, és a munkálatokat az év végéig befejezik. Közben a 6-os blokk munkagödrének kialakítása is zajlik, ezt követően kezdődhet meg az első beton kiöntésének előkészítése.

A Politico által megismert táblázat 2015-ig visszamenően tartalmazza a beruházás engedélyezési és kivitelezési mérföldköveit. A dokumentum szerint a 6-os blokk első betonjának kiöntését 2026. szeptember 6-ra tervezték, a teljes beruházás utolsó szabályozási és átadási lépéseit pedig 2034 végére ütemezték. Az 5-ös blokk első betonját 2026 februárjában öntötték ki. A belső táblázat szerint ennek eredetileg már 2025 márciusában meg kellett volna történnie. A projekt tehát az új, 2034-es befejezési dátumot tartalmazó menetrendhez képest is csaknem egyéves késésben van.

Az orosz külügy egyébként álhírterjesztéssel vádolta meg a Politicót, és visszautasította a Roszatom építési problémáiról szóló állításokat.

A Paks II. Zrt. szóvivője a lappal annyit közölt, hogy a magyar kormány jelenleg felülvizsgálja a beruházást.

Paks II. már eddig is nagyjából egy évtizedes késést halmozott fel az eredeti elképzelésekhez képest. A 2014-ben, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megállapodása alapján elindított projekt első blokkjának eredetileg 2025–2026 körül kellett volna termelésbe állnia. Szijjártó Péter még 2026 februárjában is azt mondta, hogy a 2031–2032-es üzembe helyezés teljesen reális. Az új belső ütemterv alapján azonban ezt már maga a Roszatom sem tartja elérhetőnek.

A projektre már ezermilliárd forintot elköltött Magyarország.

A Roszatom a beruházás során magyar, francia és orosz vállalkozókkal, valamint beszállítókkal dolgozik együtt. A projekt magyar oldali felügyeletét az állami tulajdonú Paks II. Zrt. látja el. A kivitelezést tovább nehezítette, hogy a Roszatom és a Siemens Energy 2026 februárjában megszüntette együttműködését. A háttérben az állt, hogy a német kormány nem adta meg a szükséges exportengedélyt a Siemens egyik vállalatának ahhoz, hogy részt vegyen az orosz vezetésű beruházásban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Paks II: újabb késésről csicseregnek a madarak

atomerőmű

roszatom

késés

paks ii

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában bejelentette: új, digitális mérőrendszert telepítenek a Dunára Paksnál, átalakítják a dohány- a hulladék és a szerencsejáték-koncessziót, valamint az autópálya üzemeltetését is, hogy a bevételek a magyar adófizetőket gazdagítsák. Elindult a parlamenti ősz.
 

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai hatalommal emleget háborút Moszkva, a tűzszünet reményével kecsegtetnek az amerikai diplomaták - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Európai hatalommal emleget háborút Moszkva, a tűzszünet reményével kecsegtetnek az amerikai diplomaták - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva mostanra lényegében háborúban áll Németországgal azt követően, hogy Berlin őket tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni augusztusi dróntámadás miatt: a múlt hónap elején egy ukrán teherszállító közelében szereltek le egy robbanószerrel megrakott drónt, amely a nyomozások alapján orosz volt. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak Moszkva után vasárnap Kijevbe látogattak, és bár a tárgyalások folytatására van valamicske esély, Volodimir Zelenszkij elnöknek nem sikerült új fegyvereket szereznie. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megindult a lavina ennél az autógyárnál: hatalmas a baj, munkavállalók ezrei kerülhetnek utcára

Megindult a lavina ennél az autógyárnál: hatalmas a baj, munkavállalók ezrei kerülhetnek utcára

A The Times értesülései szerint akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

The far-right party is trying to form a government in the state after falling three seats short of a majority.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 14:36
Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!
2026. szeptember 7. 14:34
Kemény kritikát kapott a tao-rendszer az ÁSZ-tól
×
×