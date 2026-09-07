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Donald Trump amerikai elnök rendeletet ír alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: MTI/EPA/Washington Post

Trump szerint Új-Mexikó már a nevében is illegális

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Az amerikai elnök vasárnap azt javasolta, hogy Új-Mexikót „Új-Amerikának” kellene hívni, és megosztott egy fotót az államról az új névvel. Donald Trump pár napja írta alá azt az elnöki rendeletet, amely az Ontario-tavat Amerika-tóra változtatta.

Megtalálta az amerikai elnök a legújabb földrajzi átnevezési lehetőségét. Donald Trump arra célozgatott, hogy Új-Mexikó államot „Új-Amerikának” kellene nevezni, amikor egy grafikát tett közzé a Fehér Ház közösségi-oldalán.

Az elnök nagy átnevező kedvében van, mivel pár napja végrehajtási rendeletet írt alá az Ontario-tó „Amerika-tóra” átnevezéséről. Korábban második ciklusának legelső napján, 2025 januárjában a Mexikói-öbölből varázsolt Amerikai-öbölt.

Donald Trumpnak van hatásköre arra, hogy megváltoztassa a vízfelületek elnevezését, az államok hivatalos átnevezésére azonban alkotmányosan nincs lehetősége, ehhez az adott államon belül kellene megindítani a folyamatot.

A CNN cikke szerint Michelle Lujan Grisham, Új-Mexikó demokrata párti kormányzója a bejegyzésre reagálva azzal vádolta Trumpot, hogy megpróbálja elterelni az amerikaiak figyelmét az iráni háború katasztrofális következményeiről, és hozzátette, hogy „Új-Mexikó neve nem vita tárgya”.

A demokrata kormányzó megjegyzését a Financial Times friss felmérése is megerősíti, ami szerint rekordmélységbe süllyedt az amerikai elnök támogatottsága. A közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak alig 33 százaléka elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb támogatottsági szint ezeknek a felméréseknek a kezdete óta, ráadásul egyetlen hónap alatt 3 százalékponttal csökkent.

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