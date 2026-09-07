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Nyitókép: Pixabay

Tizenegy halott és hat eltűnt egy tragikus lavinabalesetben

Infostart / MTI

Tizenegy hegymászó halálát okozta egy lavina az oroszországi Kabard- és Balkárföldön – közölte hétfőn a vészhelyzetügyi minisztérium.

Hat alpinista megsérült, további hat sorsa pedig ismeretlen.

Vasárnap vált ismertté, hogy egy lavina egy 33 fős csoportot sodort veszélybe az észak-kaukázusi köztársaság hegyeiben.

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halálos baleset

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