Tizenegy halott és hat eltűnt egy tragikus lavinabalesetben

Hat alpinista megsérült, további hat sorsa pedig ismeretlen.
Vasárnap vált ismertté, hogy egy lavina egy 33 fős csoportot sodort veszélybe az észak-kaukázusi köztársaság hegyeiben.
Hat alpinista megsérült, további hat sorsa pedig ismeretlen.
Vasárnap vált ismertté, hogy egy lavina egy 33 fős csoportot sodort veszélybe az észak-kaukázusi köztársaság hegyeiben.
A FlixBus a nyár folyamán elindította belföldi jegyértékesítését Magyarországon, amivel több vidéki nagyvárosból is elérhető közvetlenül a budapesti repülőtér - derül ki a Flixbus közleményéből.
A nyári botrányok és a jelentős bizalomvesztés ellenére Gianni Infantino ismét harcba száll a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki posztjáért a jövő márciusi tisztújításon.
Alternative for Germany hails a "historic" success as preliminary results show a big margin of victory with almost 44% of the vote.