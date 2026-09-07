Varga Barnabás vezeti a görög góllövőlistát, s várja a BL-rajtot

A Liverpoolon kívül még egy olyan csapat szerepel a BL ligaszakaszában, amelynek keretében két magyar válogatott futballista is szerepel: a görög AEK Athén.

A sárga-feketék az osztrák Linzer ASK ellen kezdik meg őszi nemzetközi szereplésüket, otthon, kedden, 18.45-től.

Az AEK jól rajtolt a görög bajnokságban, három forduló után, a némi meglepetésre eddig százszázalékos Panetolikosz mögött a második helyen áll. A két hazai mérkőzését megnyerte, az idegenbelin döntetlent játszott.

Mind Varga Barnabás, mind Vitális Milán játszott eddig mind a három bajnokin, a középcsatár 234, a nyáron a csapathoz került középpályás 249 percet játszott a 270-ből.

Varga nevéhez az AEK eddigi tíz bajnoki góljából négy fűződik, ezzel vezeti a görög góllövőlistát. A nemzetközi kupamérkőzéseket is beszámítva hat meccsen hat gólt szerzett eddig a 2026–2027-es idényben. A görög Szuperligában minden fordulóban szerzett eddig gólt, a hét végén, az Arisz ellen kettőt is.

Természetesen tagja az osztrák csapat ellen készülő keretnek is, mint ahogyan Vitális Milán is. A 2025–2026-os Fizz Liga-idény legjobb játékosa, bár már az AEK tagja volt, a selejtezők hajrájában nem segíthette még új csapatát, mivel az ETO-val játszott már az idényben nemzetközi kupameccset. Az őszi szakasszal azonban „új élet” kezdődik, klubja be tudta nevezni őt is.