Futballtörténelmet írt a korábbi világklasszis fia

Az ifjabb Ronald Koeman – a korábbi legendás védő, a nyári világbajnokságon hazája válogatottját szövetségi kapitányként irányító Ronald Koeman fia – két gólt szerzett a holland Telstar színeiben az Eredivisie-ben, a holland élvonalban. Ezzel pontot mentett a Cambuur elleni bajnoki mérkőzésen.

Két büntetőt is értékesített a 2–2-es döntetlennel zárult találkozón, a másodikat a hosszabbítás 11. percében lőtte be.

A 31 éves kapusnak kitűnő a rúgótechnikája és magabiztos „ítéletvégrehajtó”: májusban az ő találata döntött az FC Volendam ellen, amivel a Telstar bebiztosította bennmaradását az élvonalban.

A hétvégén a Telstarból a 22. percben kiállítottak egy játékost, a második félidőben pedig két gólt is kapott a csapat, így hátrányba került a vendég Cambuurral szemben, kevesebb mint fél órával a mérkőzés vége előtt.

Koeman a 63. percben értékesítette első büntetőjét, majd a 101. percben drámai körülmények között szerezte meg az egyenlítő gólt.

Ő az első kapus, aki két gólt szerzett egyetlen Eredivisie-mérkőzésen.