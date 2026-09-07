Változásokat követelnek a rendvédelmi dolgozók, nem csak az illetményemelés került szóba

Augusztus végére készült el a Belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és a preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla.

A belügyi tárca és az ágazati érdekképviseletek vezetői múlt csütörtökön ültek tárgyalóasztalhoz. Az egyeztetések eddigi eredményeivel azonban nem mindenki volt elégedett.

Tóth Zoltán, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnöke erről a Hír TV-nek adott interjújában beszélt. Hangsúlyozta: ők nem azért szavaztak bárkire, hogy egy politikai pártot erősítsenek, vagy éppen gyengítsenek. A változás mellett álltak ki.

„Mi rendvédelmisek változást szeretnénk, sőt most már ott tartunk, változást akarunk” – szögezte le Tóth Zoltán.

A belügyminiszter azt szeretné, ha az együttműködési megállapodást október 15-ig aláírnák. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt is kifejtette, hogy a következő hetekben a rendvédelmi dolgozók tehermentesítése az őszre kidolgozott jogalkotói csomag, a szakszervezeti jogok fejlesztése, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálatok kapcsán várják a szakszervezetek visszajelzéseit.

Ezeket a témákat szeptemberben véglegesíti majd a két oldal és az ősz folyamán további kérdésekben is várják majd a szakszervezetek visszajelzéseit.

„Az egyeztetés és a partnerség kifejezett célja a rendvédelmi területen dolgozók hiteles tájékoztatása, valamint a szándékosan félrevezető információk és híresztelések megelőzése”

– írta a belügyminiszter, aki fontosnak tartja, hogy a korábban háttérbe szorított, általában évente tartott tanácskozást negyedévente rendezzék és azon maga is részt vegyen.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.