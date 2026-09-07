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Forsthoffer Ágnes házelnök az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az Országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben.

Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket.

„Felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni nemtelen és elfogadhatatlan cselekedet politikai hovatartozástól függetlenül” – jelentette ki a házelnök.

Hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket, a közéleti szerepvállalástól.

Az Országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kért az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek.

„Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen a tudomásunkra jut. Legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is!” – mondta.

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Kezdőlap    Belföld    „Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

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