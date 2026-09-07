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Nyitókép: fotofrog/Getty Images

Így vizsgáztak az okostelefonokban rögzített nyugták

Infostart / MTI

A papírnyugtás vállalkozások a Pénztárgép Portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a szeptember 1-jén indult új rendszerben, az első három napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben.

A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az ePénztárgépet, az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadat-szolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyet korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok.

A Pénztárgép Portál azoknak kínál kényelmes megoldást, akik nem szeretnének e-pénztárgépre váltani.A papírnyugták adatait a kiállítást követő három naptári napon belül kell rögzíteni a felületen. A NAV a webes adatrögzítéshez oktatóvideót is készített, a segítség különösen hasznos lehet azoknak a kisvállalkozóknak, akik még nem használták a NAV online felületeit.

Aki szeretné teljesen kiváltani a külön adatrögzítést, annak továbbra is a NAV ingyenes ePénztárgép alkalmazása a legegyszerűbb megoldás. A mobilos alkalmazással néhány koppintással kiállítható a nyugta, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz.

Az adóhivatal az év végéig tartó szankciómentes időszakban továbbra is elsősorban a tájékoztatásra és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A cél, hogy minden vállalkozás megismerje a lehetőségeket, és megtalálja a saját működéséhez legkényelmesebb adatszolgáltatási módot.

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