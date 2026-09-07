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Nyitókép: Prapass Pulsub/Getty Images

Tanévkezdésre visszatért a diákot bántalmazó prefektus

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Szeptembertől ismét dolgozhat az esztergomi ferences gimnázium kollégiumi prefektusa, akit korábban azért függesztettek fel, mert egy nyolcadikos diák fegyelmezése során többször gyomron ütötte a fiút. A belső vizsgálat és a rendőrségi eljárás még nem zárult le, de a munkáltató a jogszabályok miatt nem tarthatta fenn tovább a felfüggesztést.

A nyári szünet végével ismét munkába állhat az az esztergomi ferences gimnáziumi prefektus, aki tavaly ősszel fizikailag bántalmazott egy nyolcadikos kollégistát. A pedagógust és két másik dolgozót még a tanév végén függesztették fel, miután nyilvánosságra került az ügy, a felfüggesztés azonban a jogszabályok miatt legfeljebb harminc napig tarthatott. Emiatt az érintettek szeptembertől újra taníthatnak, illetve felügyelhetik a diákokat, miközben a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Az ügy előzménye, hogy egy 15 éves, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel élő diákot a kollégiumi prefektus többször gyomorszájon ütött. A Telex cikke szerint a konfliktus azért alakult ki, mert a fiú nem ment el zuhanyozni, és tiszteletlenül viselkedett a nevelővel. Később az is kiderült, hogy egy testnevelőtanár is megalázta a diákot osztálytársai előtt.

Az iskola vezetése a történtek után belső vizsgálatot indított. Ez akkor nem talált olyan körülményt, amely indokolta volna az érintett pedagógusok eltávolítását. A család ezért előbb a kollégiumból, majd az iskolából is kivette a fiút.

A Telex júniusi cikke után azonban új fordulatot vett az ügy. Az intézmény fenntartója független szakértőkből álló vizsgálóbizottságot állított fel, amelynek feladata a történtek részletes feltárása lett.

A három érintett munkatársat a nyári szünet első napján felfüggesztették.

A vizsgálóbizottság szerint ugyanakkor a hatályos szabályozás nem teszi lehetővé a munkavégzés alóli felmentés harminc napnál hosszabb fenntartását. A törvényi határidő lejárta után a munkáltatónak döntenie kellett az érintettek státuszáról, ezért megszüntették a felfüggesztéseket.

A döntés idején a vizsgálat még nem zárult le. A lap értesülése szerint addig nem hallgatták meg sem az érintett diákot, sem azt a korábbi iskolapszichológust, aki elsőként jelezte a bántalmazás gyanúját az iskola vezetésének, majd a hatóságoknak. Őket éppen azon a napon keresték meg, amikor az intézmény bejelentette a felfüggesztések megszüntetését.

Könnyű testi sértés?

Az iskola megbízott igazgatója azt közölte, hogy a vizsgálóbizottság teljesen függetlenül működik, munkájába sem az iskola, sem a fenntartó nem szól bele. A testület szerint az érintettek meghallgatása fontos része az eljárásnak, de nem ez az egyetlen információforrás, amelyre támaszkodnak.

A nyomozás oldaláról az ügy egyelőre korlátozott eredménnyel zárult. A rendőrség kezdetben könnyű testi sértés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Mivel azonban az ütésekről nem készült orvosi látlelet, nem volt bizonyítható súlyosabb sérülés. A hatóság ezért korábban azt közölte, hogy közvádra üldözendő bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A független vizsgálat ugyanakkor tovább folytatódik, és egyelőre nem ismert, hogy annak végső megállapításai milyen következményekkel járhatnak az érintett pedagógusokra vagy az intézmény működésére nézve.

A portál úgy értesült, hogy már a „közvádra üldözendő bűncselekmény gyanúja” is felmerült, ezért az esztergomi rendőrség helyett a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályát jelölték ki arra, hogy nyomozzon.

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Kezdőlap    Belföld    Tanévkezdésre visszatért a diákot bántalmazó prefektus

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