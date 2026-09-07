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Nyitókép: blyjak/Getty Images

Vitézy Dávid: 140 kilométer mellékút megújult, és ez még csak a kezdet

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter beszámolójában azt is bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú, országos útfelújítási programot is bemutatnak, azzal a céllal, hogy kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota.

A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel – közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon, két helyszínen még zajlanak az „utolsó simítások”.

További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll

– tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek.

A teljes körű útfelújításoknak és a Magyar Közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon – írta. A miniszter bejelentette, hogy

szeptemberben egy hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota.

Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek: az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul - írta a miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: 140 kilométer mellékút megújult, és ez még csak a kezdet

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