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MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 06: An Amazon cargo plane is seen after it crashed at Miami International Airport on September 06, 2026 in Miami, Florida. In a statement, the Federal Aviation Administration said Prime Air Flight 7598 overran the runway while landing around 2 p.m. after departing from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico, earlier today. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Nyitókép: Joe Raedle/Getty Images

Horrorbalesetet szenvedett egy Boeing Miamiban, többen meghaltak – videó

Infostart / MTI

Több halottja és súlyos sebesültje van a Miamiban történt repülőgép-balesetnek – áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában.

Miami-Dade megye hatóságainak közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, három embert válságos, kettőt súlyos állapotban ápolnak kórházban.

Ray Jadallah tűzoltóparancsnok elmondta, hogy több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszállópályán túlfutott Boeing 767-300-as összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilótafülkét.

A korábbi közlemény szerint a helyi idő szerint délután 2 óra körül történt baleset után a gép kigyulladt és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységével vonult ki az oltást megkezdeni.

Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.

Az ügyet a Szövetségi Légiügyi Hivatal vizsgálja, amely közölte, hogy az érintett gép Puerto Rico felől érkezett.

Az Amazon Air megerősítette, hogy egy, a céghez tartozó, de külső partner által működtetett repülővel történt baleset landolás közben, részleteket nem közöltek, csupán annyit, hogy "jelenleg a prioritás minden érintett biztonsága, jólléte és ellátása, valamint támogatása".

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Kezdőlap    Külföld    Horrorbalesetet szenvedett egy Boeing Miamiban, többen meghaltak – videó

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