Horrorbalesetet szenvedett egy Boeing Miamiban, többen meghaltak – videó

Miami-Dade megye hatóságainak közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, három embert válságos, kettőt súlyos állapotban ápolnak kórházban.

Ray Jadallah tűzoltóparancsnok elmondta, hogy több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszállópályán túlfutott Boeing 767-300-as összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilótafülkét.

? Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

A korábbi közlemény szerint a helyi idő szerint délután 2 óra körül történt baleset után a gép kigyulladt és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységével vonult ki az oltást megkezdeni.

Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.

Az ügyet a Szövetségi Légiügyi Hivatal vizsgálja, amely közölte, hogy az érintett gép Puerto Rico felől érkezett.

Az Amazon Air megerősítette, hogy egy, a céghez tartozó, de külső partner által működtetett repülővel történt baleset landolás közben, részleteket nem közöltek, csupán annyit, hogy "jelenleg a prioritás minden érintett biztonsága, jólléte és ellátása, valamint támogatása".