A bulik drogja most a terápiában kap szerepet

David Seymour új-zélandi miniszterelnök-helyettes szerint a PTSD súlyos következményekkel járhat és nehezen kezelhető. Az MDMA - teljes nevén 3,4-metiléndioxi-N-metilamfetamin – ugyanakkor hatékony lehet a betegség kezelésében.

Az új-zélandi egészségügyi minisztérium közlése szerint az MDMA-terápia csak 18 éven felüliek számára alkalmazható, és a kezelés során pszichoterápiával kell kombinálni. A páciensek nem vihetik haza a szert, azt kizárólag ellenőrzött klinikai környezetben, erre jogosult pszichiáterek felügyelete mellett használhatják.

A PTSD olyan mentális zavar, amely traumatikus események vagy súlyos fenyegetések – például harci cselekmények vagy szexuális erőszak – következtében alakulhat ki.

Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az FDA 2024-ben elutasította az MDMA orvosi alkalmazásának engedélyezését, arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a kezelés hatékonyságára és biztonságosságára.

Egy tavaly Izraelben ismertetett kutatás szerint a 2023 októberében megtámadott Nova zenei fesztivál azon résztvevőinél, akik az esemény idején MDMA-t fogyasztottak, a később kialakuló traumatikus tünetek enyhébbek voltak, mint azoknál, akiknek a szervezetében nem volt kimutatható a szer.