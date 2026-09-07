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Páciens egy pszichológusnál.
Nyitókép: Natalia Lebedinskaia/Getty Images

A bulik drogja most a terápiában kap szerepet

Infostart / MTI

Új-Zéland gyógyszerhatósága, a Medsafe engedélyezte az ecstasy (MDMA) pszichoterápiával kombinált alkalmazását a poszttraumás stressz zavar (PTSD) kezelésére. A korábban elsősorban partidrogként használt szer ilyen célú alkalmazását Ausztrália után másodikként engedélyezték a világon.

David Seymour új-zélandi miniszterelnök-helyettes szerint a PTSD súlyos következményekkel járhat és nehezen kezelhető. Az MDMA - teljes nevén 3,4-metiléndioxi-N-metilamfetamin – ugyanakkor hatékony lehet a betegség kezelésében.

Az új-zélandi egészségügyi minisztérium közlése szerint az MDMA-terápia csak 18 éven felüliek számára alkalmazható, és a kezelés során pszichoterápiával kell kombinálni. A páciensek nem vihetik haza a szert, azt kizárólag ellenőrzött klinikai környezetben, erre jogosult pszichiáterek felügyelete mellett használhatják.

A PTSD olyan mentális zavar, amely traumatikus események vagy súlyos fenyegetések – például harci cselekmények vagy szexuális erőszak – következtében alakulhat ki.

Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az FDA 2024-ben elutasította az MDMA orvosi alkalmazásának engedélyezését, arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a kezelés hatékonyságára és biztonságosságára.

Egy tavaly Izraelben ismertetett kutatás szerint a 2023 októberében megtámadott Nova zenei fesztivál azon résztvevőinél, akik az esemény idején MDMA-t fogyasztottak, a később kialakuló traumatikus tünetek enyhébbek voltak, mint azoknál, akiknek a szervezetében nem volt kimutatható a szer.

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