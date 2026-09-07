Túratársa szeme láttára zuhant a mélybe a 67 éves férfi

A férfi vasárnap egy társával a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, ahová a hegyimentők kötéltechnika segítségével ereszkedtek le, de már nem tudták megmenteni az életét.

A mentést a rossz időjárás is nehezítette. Helikopterrel közvetlenül nem lehetett megközelíteni a baleset helyszínét, ezért a szlovén hadsereg gépe 14 hegyimentőt szállított fel a csúcsra, ahonnan gyalog és kötélen jutottak le a sérülthöz. A holttestet az esti órákban helikopterrel vitték le a hegyről.

A rendőrség szerint a körülmények hegyi balesetre utalnak. A vizsgálat során megállapították, hogy a túrázó felszerelése nem volt megfelelő.

A hatóságok az eset után ismét arra figyelmeztettek, hogy a magashegyi túrák előtt ellenőrizni kell az időjárást és az útvonal állapotát, a túrát pedig a fizikai felkészültséghez, a tapasztalathoz és a felszereléshez kell igazítani. Különösen fontos a megfelelő lábbeli, az elegendő folyadék, a feltöltött mobiltelefon és az alapvető elsősegély-felszerelés.

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