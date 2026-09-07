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Nyitókép: BKK

Biztonságosabb lett a budai Széna tér

Infostart / MTI

Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten: biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a fejlesztés része az úgynevezett Kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kis léptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés.

A Széna téri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat; a bevásárlóközpont bejáratánál található átkelőnél is kényelmesebben és biztonságosabban lehet közlekedni – írták.

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