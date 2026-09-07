Witkoffék egyszerre "bratyiztak" Putyinnal és Zelenszkijjel (Szvetnik Endre)

ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.69
usd:
312.83
bux:
147542.85
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A moszkvai Boldog Vazul-székesegyház kupolás tornyai éjszaka.
Nyitókép: Unsplash

Witkoffék egyszerre "bratyiztak" Putyinnal és Zelenszkijjel

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump hétfőre tervezett egy beszélgetést Putyin orosz és Zelenszkij ukrán elnökkel azután, hogy megbízottai Moszkvában és Kijevben jártak. Steve Witkoff és Jared Kushner szívélyes hangnemben tárgyalt Putyinnal, miközben Kijevben ölelgette Zelenszkijt. Utóbbi azt mondta: a háború valószínűleg nem ér véget.

Mosolyok és kézfogások Moszkvában mintha jó barátok lennének. Így nézett ki Steve Witkoff és Jared Kushner új missziójának első állomása az orosz fővárosban. Az amerikai elnök embereit szívélyes hangulatban fogadta Vlagyimir Putyint.

„ Kedves kollégák, melegen üdvözlöm önöket Moszkvában. A helyzet természetesen nem egyszerű. Először is megkérnék mindenkit, hogy tolmácsolja jókívánságaimat és hálámat Trump elnök úrnak” - mondta az orosz elnök.

Cserébe ők megköszönték a Moszkvában szerzett úgymond hihetetlen emlékeket.

Putyin tanácsadója, Jurij Usakov közben hasznosnak nevezte a látogatást, miközben azt állította, az orosz erők valódi haladást értek el a harcmezőn.

Kijevben már, ahol moszkvai útjaikkal szemben Vitkov és Kushner most először járt, a küldöttek láthatóan igyekeztek magasabb fokozatba kapcsolni a mosolydiplomáciát, és meggyőzni az ukránokat, hogy az ő oldalukon állnak. Vitkov teátrális ölelésekkel köszöntötte házigazdáit, köztük Zelenszkij elnököt. Ő pedig igyekezett olyan helyszínt találni, amely kifejezi az ukránok szívós ellenállását. Így a Szent Szófia székesegyház előtt fogadta Trump elnök küldötteit.

A katedrális az SBU az oroszok által a hétvégén első ízben bombázott Ukrán Biztonsági Szolgálat központja közelében áll. Az orosz fegyverek ezúttal elkerülték Kijevet, hogy ne fenyegessék a vonaton érkező amerikai küldöttek biztonságát. Közös sajtótájékoztatójukon Zelenszkij köszönetet mondott, ahogy nevezte őket Steve-nek és Jarednek, és arról beszélt, a látogatásuk nagyobb biztonságot hozott, mint a Patriot légvédelmi rendszer.

„Jöjjenek gyakrabban”

– mondta, majd komolyra fordítva folytatta.

„Remélem, hogy egyezségekre jutunk az amerikai és európai partnerekkel a szállításokról, ha télen is folytatódik a háború, mert most úgy néz ki, hogy folytatódni fog” - tette hozzá.

A Kyiv Post című angol nyelvű lap viszont megkérdezte: show, vicc vagy haladás volt-e a látogatás? Kemény kérdések és bírálatok hangzottak el a sajtótájékoztatón arról, Washington valóban a békén dolgozik vagy üzleti érdek vezérli-e úgy, hogy nyomás alá helyezze Ukrajnát, miközben nem száll szembe az orosz követelésekkel.

Az egyik, az amerikai vendégeknek címzett kérdés például így hangzott: önök világszerte több béketárgyaláson vettek részt, de mi adhat bizalomra okot, hogy itt sikeresek lesznek? Gáza továbbra is romhalmaz, az iráni háború még mindig tart. Kushner azzal védekezett, hogy mindent megtesznek, hogy kiutat találjanak a Trump elnök előtt létrehozott káoszból. Witkoftól pedig megkérdezték, nem gondolja, hogy Putyin a bolondját járatja vele, és hogy nem undorodik-e attól, hogy egy háborús bűnössel ül egy asztalnál. Ukrán kommentátorok szerint erre nem kaptak lényegi választ.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Witkoffék egyszerre "bratyiztak" Putyinnal és Zelenszkijjel

putyin

ukrajna

háború

zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Witkoffék egyszerre bratyiztak Putyinnal és Zelenszkijjel (Szvetnik Endre)

Witkoffék egyszerre "bratyiztak" Putyinnal és Zelenszkijjel (Szvetnik Endre)

Donald Trump hétfőre tervezett egy beszélgetést Putyin orosz és Zelenszkij ukrán elnökkel azután, hogy megbízottai Moszkvában és Kijevben jártak. Steve Witkoff és Jared Kushner szívélyes hangnemben tárgyalt Putyinnal, miközben Kijevben ölelgette Zelenszkijt. Utóbbi azt mondta: a háború valószínűleg nem ér véget.
Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.
 

NKA: újabb két embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

„Döbbenetes”: Forsthoffer Ágnes reagált az egyik képviselő felszólalására

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.08. kedd, 18:00
Rókusfalvy Pál
borkultúra-szervező
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: új dízeltámogatás jön, tovább csúszhat Paks II., sorra bukják a pályázatokat Mészáros cégei

Tisza-kormány: új dízeltámogatás jön, tovább csúszhat Paks II., sorra bukják a pályázatokat Mészáros cégei

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával 13 órakor kezdődik az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A képviselők elé kerül az a több mint 200 oldalas salátatörvény, amely visszaállítja a megye és a kormánymegbízott elnevezést – és újraszabályozza a miniszterelnök illetményét is: a jelenlegi 3,8 millió forint helyett 2,5 millió lenne, ha a kormányfő egyben országgyűlési képviselő. Várhatóan megválasztják a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, sürgős eljárásban tárgyalják a házszabály módosítását, és lesz interpelláció, azonnali kérdések órája, valamint kérdések is. Eközben egy kiszivárgott dokumentum szerint egészen 2035-ig csúszhat Paks II., július óta pedig sorra buknak a magántőkealapos hátterű cégek a közpénzes pályázatokon egy új átláthatósági szabály miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében

Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében

Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win

The far-right party is trying to form a government in the state after falling three seats short of a majority.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 17:12
Menekülnének Szlovákiából a fiatalok
2026. szeptember 7. 12:40
„Ide ne jöjjenek” – összecsaptak a rendőrökkel a migránsellenes tüntetők
×
×