Witkoffék egyszerre "bratyiztak" Putyinnal és Zelenszkijjel (Szvetnik Endre)

Mosolyok és kézfogások Moszkvában mintha jó barátok lennének. Így nézett ki Steve Witkoff és Jared Kushner új missziójának első állomása az orosz fővárosban. Az amerikai elnök embereit szívélyes hangulatban fogadta Vlagyimir Putyint.

„ Kedves kollégák, melegen üdvözlöm önöket Moszkvában. A helyzet természetesen nem egyszerű. Először is megkérnék mindenkit, hogy tolmácsolja jókívánságaimat és hálámat Trump elnök úrnak” - mondta az orosz elnök.

Cserébe ők megköszönték a Moszkvában szerzett úgymond hihetetlen emlékeket.

Putyin tanácsadója, Jurij Usakov közben hasznosnak nevezte a látogatást, miközben azt állította, az orosz erők valódi haladást értek el a harcmezőn.

Kijevben már, ahol moszkvai útjaikkal szemben Vitkov és Kushner most először járt, a küldöttek láthatóan igyekeztek magasabb fokozatba kapcsolni a mosolydiplomáciát, és meggyőzni az ukránokat, hogy az ő oldalukon állnak. Vitkov teátrális ölelésekkel köszöntötte házigazdáit, köztük Zelenszkij elnököt. Ő pedig igyekezett olyan helyszínt találni, amely kifejezi az ukránok szívós ellenállását. Így a Szent Szófia székesegyház előtt fogadta Trump elnök küldötteit.

A katedrális az SBU az oroszok által a hétvégén első ízben bombázott Ukrán Biztonsági Szolgálat központja közelében áll. Az orosz fegyverek ezúttal elkerülték Kijevet, hogy ne fenyegessék a vonaton érkező amerikai küldöttek biztonságát. Közös sajtótájékoztatójukon Zelenszkij köszönetet mondott, ahogy nevezte őket Steve-nek és Jarednek, és arról beszélt, a látogatásuk nagyobb biztonságot hozott, mint a Patriot légvédelmi rendszer.

„Jöjjenek gyakrabban”

– mondta, majd komolyra fordítva folytatta.

„Remélem, hogy egyezségekre jutunk az amerikai és európai partnerekkel a szállításokról, ha télen is folytatódik a háború, mert most úgy néz ki, hogy folytatódni fog” - tette hozzá.

A Kyiv Post című angol nyelvű lap viszont megkérdezte: show, vicc vagy haladás volt-e a látogatás? Kemény kérdések és bírálatok hangzottak el a sajtótájékoztatón arról, Washington valóban a békén dolgozik vagy üzleti érdek vezérli-e úgy, hogy nyomás alá helyezze Ukrajnát, miközben nem száll szembe az orosz követelésekkel.

Az egyik, az amerikai vendégeknek címzett kérdés például így hangzott: önök világszerte több béketárgyaláson vettek részt, de mi adhat bizalomra okot, hogy itt sikeresek lesznek? Gáza továbbra is romhalmaz, az iráni háború még mindig tart. Kushner azzal védekezett, hogy mindent megtesznek, hogy kiutat találjanak a Trump elnök előtt létrehozott káoszból. Witkoftól pedig megkérdezték, nem gondolja, hogy Putyin a bolondját járatja vele, és hogy nem undorodik-e attól, hogy egy háborús bűnössel ül egy asztalnál. Ukrán kommentátorok szerint erre nem kaptak lényegi választ.