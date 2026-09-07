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Kamion a Waberers Csoport mosonmagyaróvári telephelyén a kibõvített szervizcsarnok átadásának napján 2025. október 3-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

A Waberer's visszautasítja, hogy jogellenes előnyben részesült volna

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ELŐZMÉNYEK

A Waberer's visszautasít minden olyan, a sajtóban megjelent állítást vagy sugalmazást, amely szerint a kötvénykibocsátások során jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyben részesült volna – áll a cég hétfői közleményében.

Kapitány bejelentése szerint az állami pénzügyi intézmények átvilágításánál két olyan ügylet derült ki, ahol felmerülhet a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja.

A Magyar Fejlesztési Bank két körben is jegyzett le Waberer's kötvényeket, 2022-ben 111 millió euró, majd 2026-ban további 100 millió euró, vagyis összesen 77 milliárd forint értékben. A második finanszírozási kör esetében ráadásul Kapitány szerint a pénzt az MFB a saját forrásköltsége alatt biztosította, az így keletkező veszteséget pedig, a költségvetésből finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül, vagyis, ahogy Kapitány István hangsúlyozta, az adófizetők pénzéből kompenzálta.

A cég hétfői közleménye szerint az MFB egyik ügylet esetében sem kezdeményezett a Waberer’s felé tárgyalást a kamat, a futamidő vagy más lényeges feltétel módosításáról, a kibocsátások „transzparensen, a tőkepiaci szabályok maradéktalan betartásával történtek”.

A közlemény szerint a 2022-es forrást előre bejelentett célokra – a járműflotta megújítására – használták, a 2026-os forrás pedig a cég következő fejlesztési programját biztosította.

A Waberer's a közleményben leszögezi, hogy nem ismeri a feljelentés tartalmát, illetve az alapjául szolgáló dokumentumokat, ezért azt nem tudja kommentálni – olvasható a közleményben.

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