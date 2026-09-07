„Ki tudott róla, ki döntött?” – mindenkihez szólt a miniszter

Bejegyzésében Hegedűs Zsolt azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a Covid-időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen, és juttassa el azt a tarsadalmikapcsolatok@eum.gov.hu címre.

„Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végigdolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartozunk azzal, hogy kiderüljön: mi történt a Covid-beszerzések milliárdjaival” – fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok, a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, s ezeket átadták a Külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozóhatóságoknak.

Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz.

Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy miközben emberek az életükért küzdöttek, családok veszítették el szeretteiket, orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók pedig emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a világjárványból üzletet csináltak.

A most nyilvánosságra került külügyminisztériumi feljegyzés szerint is egy közvetítőcég 186 ezer dollárért vásárolt meg Kínában 30 ezer koronavírus-gyorstesztet, majd azokat 570 ezer dollárért, vagyis több mint háromszoros áron adta tovább a magyar államnak – fűzte hozzá.

„Egy világjárvány nem lehet a halál kufárainak üzleti lehetősége. És ha minderről az államnak tudomása volt, akkor választ kell kapnunk arra is: ki tudott róla, ki döntött, és miért nem léptek?” – írta a miniszter.

Részletes adatokat közölt Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztetőgépeket a koronavírus-járvány idején.

Az államtitkár Facebook-bejegyzésében azt írta, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártóktól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe „a 300 milliárdos lélegeztetőgép-bizniszben”.

„Az eddig feltárt információk alapján azt látjuk”, hogy a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak – írta az államtitkár.