Kérdéses a világsztár indulása a budapesti világdöntőn

Megtörténhet, hogy a szeptember 11. és 13. között Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai Világdöntőn, amelynek hivatalos elnevezése Ultimate Championship, a 17 alkalommal világcsúcsot javító Armand „Mondo” Duplantis csak a premieresemény hivatalos himnuszának eléneklésére vállalkozhat a vasárnapi zárónap estéjén, rúdugróként viszont ezúttal nem tudja bemutatni földöntúlinak is nevezhető tudását. Az ezzel kapcsolatos hírt az SzPress Hírszolgálat az EME NEWS atlétikára szakosodott portálján fedezte fel, amely a francia napilap, a L’Équipe bejelentésére támaszkodva közölte az értesülést.

A kétszeres olimpiai bajnok svéd–amerikai „atlétafenomén”, aki egyben Eugene, Budapest és Tokió világbajnoka, hetek óta visszatérő feszítő izomfájdalmakra panaszkodik, ami az elmúlt pénteki brüsszeli Gyémánt Liga döntő első versenynapján oda vezetett, hogy a bemelegítés után visszalépésre kényszerült.

„Ez egyszerűen szörnyű – kommentálta a kellemetlen eseményt a csalódottságát leplezni nem tudó Duplantis, miután a belga szervezők tudomására hozta a döntését. – A probléma Londonban jelentkezett először, azóta elég jól ment minden, keményen dolgoztam, de Zürichben visszatért a fájdalom. Ennek ellenére folytattam, valószínűleg egy kicsit túl erősen. Most Brüsszelben már azt mondtam magamnak, hogy ha a bemelegítésnél érzem ezt az irritációt, nem ugrok. Így hát meghoztam a nehéz döntést, hogy nem állok rajthoz. A legrosszabb, ami történhet, ha verseny közben kell visszalépni. A rajongók látni akartak volna egy nagyszerű show-t, és én nagyon szerettem volna ezt megadni nekik. Sajnos most nem tudtam. Ilyen az élet, ez az atléta élete. Próbálok nyugodt és pozitív maradni. Majd meglátjuk, részt tudok-e venni az Ultimate Championship premiereseményen. Erre a kérdésre jelenleg még nincs válaszom” – mondta a L’Équipe tudósítójának a 26 esztendős sportol, aki 2017-ben még „csak” 590 centiméternél tartott, onnan jutott el idén márciusban Uppsalában az 631-ig.

A már önálló zenei albummal is büszkélkedő Duplantis minden érintett nagy örömére komponálta meg a „Gold” című dalát, a világdöntő hivatalos himnuszát, amelynek klipjét nemrégiben, a Gyulai Memorialt követően Budapesten forgatták.