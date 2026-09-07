„Ide ne jöjjenek” – összecsaptak a rendőrökkel a migránsellenes tüntetők

Hétfő hajnalra már összecsapássá fajult egy második angol kikötő migránsellenes tüntetése. A déli Portsmouthban az illegális bevándorlók ellen tiltakozó tömeg azután jelent meg, hogy híre ment: újabb, „mega-gumicsónak” érkezett a brit partokhoz és a rajta ülő migránsokat kimentette a parti őrség.

Exclusive footage. Here in Portsmouth 100+ migrant men have arrived on the shores. Reports say protestors in Portsmouth have blocked the road and stopped them entering the city. pic.twitter.com/gI6qgyvg9O — Cllr George Madgwick (@georgedmadgwick) September 6, 2026

A hír nyomán körülbelül 500 tüntető jelent meg a haditengerészeti támaszpontjáról és múltjáról ismert városban. Mindez azután történt, hogy szombaton egy jól szervezett, gyakorlatilag egyenruhás – fekete símaszkos és fekete ruhát – viselő tömeg nézett farkasszemet a rendőrökkel Dover kikötőjében.

Nem tűntek vallásos tömegnek, de Krisztust emlegették

Az Európába irányuló és onnan érkező forgalom szempontjából fontos csomópontnál hat és fél kilométeres sorok kígyóztak, de a rendőrök komolyabb incidens nélkül végül feloszlatták az „állítsátok meg a hajókat!” és a „Krisztus a király!” szöveget skandáló tömeget.

CHRIST IS KING! ✝️?️ Well done, lads and lasses. You stuck to the plan and maintained complete discipline. I’m so proud of all of you! You all understood how important this was. And this is only the beginning.



They want to use the law on us, we will use the law against them! We… pic.twitter.com/iK9OLEJxMh — Danny Tommo (@RealDannyTommo) September 5, 2026

Portsmouthban már összecsapások robbantak ki, amikor a tüntetők betörtek abba a kikötői övezetbe, ahol a vízből kimentett migránsokat összegyűjtötték. A rendőrök pajzsokkal és könnygázzal próbálták visszatartani őket.

„Ide ne jöjjenek”

A haragot csak fokozta, hogy elterjedt: ez volt az eddigi „leghosszabb csónak”, amely illegális bevándorlókat hozott a brit vizekre. A „számháború” fontosabb adata viszont az, amit a tiltakozók figyelmen kívül hagynak: a tavalyi és megegyező időszakához képest 40 százalékkal szorították vissza az illegális belépők számát.

Around 500 protesters have taken to the streets of Portsmouth after a small boat, thought to have asylum seekers on board, sparked a major response on Sunday.



The incident saw a helicopter, an aeroplane and lifeboats sent to the scene.



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Az úgynevezett megacsónak új taktikát alkalmazva, a szokásos felvevőhelytől több mint 200 kilométerrel távolabb indult a franciaországi Le Rivage közeléből, ami jóval hosszabb és veszélyesebb átkeléssel járt.

Tudósítások szerint 140-en ültek rajta (a korábbi rekord 230 fő volt) és 30 embert a vízbe löktek, mert a csónak annyira megtelt.

Egy Portsmouthban tüntető brit nő azt mondta, hogy

„mindenkit meg akarunk állítani, aki átkel, nem kell több ember Hampshire megyébe!”.

Egy férfi hozzátette: „Az emberek nem viszonyulnak túl kedvesen a dologhoz”.

A helyszínen közben feltűnt a korábban a szélesebb közvélemény előtt ismeretlen Daniel Thomas, avagy Danny Tommo, az úgynevezett Patrióta Platform vezetője, aki magára vállalta a doveri akció szervezését. Ő Tommy Robinson ismert szélsőjobbos aktivista harcostársa. Robinson emlékezetes módon megszervezte, hogy egy londoni tömegtüntetésen Elon Musk milliárdos egy kivetítőn üdvözölje és buzdítsa a tömeget.

Thomas ezúttal élőben sugározta a megmozdulást. A tengerbe gázolt a tüntetők egy részével és azt mondta: elzárták az összes utat, a hatóságok nem tudják elvinni a migránsokat, hogy rögzítsék az adataikat.

„Nem az számít, hogy kevesebben jönnek, hanem hogy itt és most leállítsuk a dolgot”

– idézte szavait a Telegraph című lap.

A tüntetéseket a brit kormány, de a bevándorlás-ellenes Reform UK párt is elítélte.

Jonathan Reynolds, az üzleti ügyek minisztere szerint „a békés tüntetés” a brit közélet alapvető része, „de az ilyenfajta jelmezekbe öltözés és az emberek életének megzavarása már nem az”. A kormány szóvivője azt mondta a félelemkeltő és huligán viselkedés nem elfogadható egy demokráciában.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a doveri eset kapcsán még azt mondta „ebben a formájában, minden szempontból helytelen volt a tiltakozás”. A portsmouthi hírek után viszont azt, hogy vicc az, hogy Andy Burnham miniszterelnök további 45 rendőr kivezényléséről egyezett meg Franciaországgal, miközben most már távolabbi helyszínről indulnak csónakok. „Ez vicc. Egyedül a Reform küldi majd vissza a csónakokat” – fogalmazott.

Farage épp a napokban kötött egyezményt a szintén kormányzásra áhítozó francia Nemzeti Tömörülés elnökével, Jordan Bardellával. Ő azt ígérte: ha kormányra kerül, Franciaország visszaveszi a tőle átjutott illegális migránsokat a britektől.

Robert Jenrick, a Reform Pártba a konzervatívoktól átlépett volt miniszter (és a párt egyik lehetséges jövőbeli vezetője) a különböző, fennakadásokat okozó baloldali akciókhoz hasonlította a történteket.

Azt mondta: mindig is ellenezte az emberek életét megzavaró tüntetéseket, amelyeket például radikális klíma-aktivisták vagy magukat palesztin-pártinak mondott tüntetők rendeznek.

Utóbbiak egy része szintén szereti maszkkal elfedni az arcát. A doveri akció résztvevői azonban szintet léptek azzal, hogy mindenki ugyanolyan ruhában és símaszkban jelent meg.



Jogvédő szervezetek közben Dover kapcsán rendőrségi mulasztásról beszélnek. A Hope Not Hate (Remény, nem gyűlölet) nevű rasszizmusellenes szervezet vezetője azt állította: korábban figyelmeztették a hatóságokat a szélsőjobbos aktivisták tervezett akciójára.