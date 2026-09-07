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Egyesült Királyság, Dover kikötője a jellegzetes fehér sziklafalakkal.
Nyitókép: Pexels

„Ide ne jöjjenek” – összecsaptak a rendőrökkel a migránsellenes tüntetők

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nagy-Britanniában vasárnap este egy újabb migránsellenes kikötői blokád idején már összecsaptak a tüntetők és a rendőrök. Szombaton több száz símaszkba és fekete ruhába öltözött aktivista torlaszolta el a doveri kikötő útjait. A fellépést még a vezető, szélsőjobboldalinak mondott part is elítélte.

Hétfő hajnalra már összecsapássá fajult egy második angol kikötő migránsellenes tüntetése. A déli Portsmouthban az illegális bevándorlók ellen tiltakozó tömeg azután jelent meg, hogy híre ment: újabb, „mega-gumicsónak” érkezett a brit partokhoz és a rajta ülő migránsokat kimentette a parti őrség.

A hír nyomán körülbelül 500 tüntető jelent meg a haditengerészeti támaszpontjáról és múltjáról ismert városban. Mindez azután történt, hogy szombaton egy jól szervezett, gyakorlatilag egyenruhás – fekete símaszkos és fekete ruhát – viselő tömeg nézett farkasszemet a rendőrökkel Dover kikötőjében.

Nem tűntek vallásos tömegnek, de Krisztust emlegették

Az Európába irányuló és onnan érkező forgalom szempontjából fontos csomópontnál hat és fél kilométeres sorok kígyóztak, de a rendőrök komolyabb incidens nélkül végül feloszlatták az „állítsátok meg a hajókat!” és a „Krisztus a király!” szöveget skandáló tömeget.

Portsmouthban már összecsapások robbantak ki, amikor a tüntetők betörtek abba a kikötői övezetbe, ahol a vízből kimentett migránsokat összegyűjtötték. A rendőrök pajzsokkal és könnygázzal próbálták visszatartani őket.

„Ide ne jöjjenek”

A haragot csak fokozta, hogy elterjedt: ez volt az eddigi „leghosszabb csónak”, amely illegális bevándorlókat hozott a brit vizekre. A „számháború” fontosabb adata viszont az, amit a tiltakozók figyelmen kívül hagynak: a tavalyi és megegyező időszakához képest 40 százalékkal szorították vissza az illegális belépők számát.

Az úgynevezett megacsónak új taktikát alkalmazva, a szokásos felvevőhelytől több mint 200 kilométerrel távolabb indult a franciaországi Le Rivage közeléből, ami jóval hosszabb és veszélyesebb átkeléssel járt.

Tudósítások szerint 140-en ültek rajta (a korábbi rekord 230 fő volt) és 30 embert a vízbe löktek, mert a csónak annyira megtelt.

Egy Portsmouthban tüntető brit nő azt mondta, hogy

„mindenkit meg akarunk állítani, aki átkel, nem kell több ember Hampshire megyébe!”.

Egy férfi hozzátette: „Az emberek nem viszonyulnak túl kedvesen a dologhoz”.

A helyszínen közben feltűnt a korábban a szélesebb közvélemény előtt ismeretlen Daniel Thomas, avagy Danny Tommo, az úgynevezett Patrióta Platform vezetője, aki magára vállalta a doveri akció szervezését. Ő Tommy Robinson ismert szélsőjobbos aktivista harcostársa. Robinson emlékezetes módon megszervezte, hogy egy londoni tömegtüntetésen Elon Musk milliárdos egy kivetítőn üdvözölje és buzdítsa a tömeget.

Thomas ezúttal élőben sugározta a megmozdulást. A tengerbe gázolt a tüntetők egy részével és azt mondta: elzárták az összes utat, a hatóságok nem tudják elvinni a migránsokat, hogy rögzítsék az adataikat.

„Nem az számít, hogy kevesebben jönnek, hanem hogy itt és most leállítsuk a dolgot”

– idézte szavait a Telegraph című lap.

A tüntetéseket a brit kormány, de a bevándorlás-ellenes Reform UK párt is elítélte.

Jonathan Reynolds, az üzleti ügyek minisztere szerint „a békés tüntetés” a brit közélet alapvető része, „de az ilyenfajta jelmezekbe öltözés és az emberek életének megzavarása már nem az”. A kormány szóvivője azt mondta a félelemkeltő és huligán viselkedés nem elfogadható egy demokráciában.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a doveri eset kapcsán még azt mondta „ebben a formájában, minden szempontból helytelen volt a tiltakozás”. A portsmouthi hírek után viszont azt, hogy vicc az, hogy Andy Burnham miniszterelnök további 45 rendőr kivezényléséről egyezett meg Franciaországgal, miközben most már távolabbi helyszínről indulnak csónakok. „Ez vicc. Egyedül a Reform küldi majd vissza a csónakokat” – fogalmazott.

Farage épp a napokban kötött egyezményt a szintén kormányzásra áhítozó francia Nemzeti Tömörülés elnökével, Jordan Bardellával. Ő azt ígérte: ha kormányra kerül, Franciaország visszaveszi a tőle átjutott illegális migránsokat a britektől.

Robert Jenrick, a Reform Pártba a konzervatívoktól átlépett volt miniszter (és a párt egyik lehetséges jövőbeli vezetője) a különböző, fennakadásokat okozó baloldali akciókhoz hasonlította a történteket.

Azt mondta: mindig is ellenezte az emberek életét megzavaró tüntetéseket, amelyeket például radikális klíma-aktivisták vagy magukat palesztin-pártinak mondott tüntetők rendeznek.

Utóbbiak egy része szintén szereti maszkkal elfedni az arcát. A doveri akció résztvevői azonban szintet léptek azzal, hogy mindenki ugyanolyan ruhában és símaszkban jelent meg.

Jogvédő szervezetek közben Dover kapcsán rendőrségi mulasztásról beszélnek. A Hope Not Hate (Remény, nem gyűlölet) nevű rasszizmusellenes szervezet vezetője azt állította: korábban figyelmeztették a hatóságokat a szélsőjobbos aktivisták tervezett akciójára.

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Kezdőlap    Tudósítóink    „Ide ne jöjjenek” – összecsaptak a rendőrökkel a migránsellenes tüntetők

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