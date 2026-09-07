Vámosi Péter: világbajnokhoz méltó szereplés Antonellitől hazai pályán

A 20 éves bolognai születésű versenyzőnek ez volt pályafutása hetedik futamgyőzelme, 60 év után nyert újra olasz pilóta Monzában F1-es viadalt. Antonelli sikerével 66 pontosra növelte az előnyét az összetett élén George Russell-lel szemben.

Olaszországi győzelmével feltette az i-re a pontot Andrea Kimi Antonelli – mondta az InfoRádiónak a Motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter felidézte, hogy a büntetések után a 19. helyről kellett indulnia a Mercedes olasz pilótájának, mivel már az ötödik motorcsere a jelenlegi szabályzás értelmében hátrasorolást jelent. Bár az időmérő edzésen a 7. helyet szerezte meg, a felgyülemlett 30 helyes büntetés automatikusan a rajtrács legvégére sorolta vissza.

„Pillanatok alatt áthámozta magát a mezőnyön, a nehéz kanyarokat is jól menedzselte, világbajnokhoz méltó, amit hazájában elért” – értékelt a szakíró.

Antonelli csapattársa lett a legnagyobb riválisa, gyakorlatilag egyedüli kihívója maradt. „George Russellnek óriási pofon, hogy gyakorlatilag az élről rajtolva nem tudta megnyerni a futamot. A brit minél gyorsabban szeretne visszavágni, már a hétvégén az új pályán, Madridban.”

A Ferrari Olaszországban is leszerepelt

Charles Leclerc rögtön a verseny elején bajba került, összeakadtak a csapattársával. A Parabolica-kanyarban túl hamar lépett a gázra, megbicsaklott alatta a Ferrari, amely aztán nagy sebességgel átcsúszott a sóderágyon és a gumifalba csapódott. Vámosi Péter szerint pszichológiai okai is lehetnek a gyengébb szereplésnek. „Talán technikai nehézség is előfordult. Ismét gyenge hétvégén van túl a Ferrari többre hivatott két pilótája, egyszerűen nem jön ki nekik a lépés. Versenyeket nyernek, de nincs meg benne bennük az a plusz, ami kell a világbajnoki címhez” – magyarázta a szakértő.

Közben a Ferrari az összes motorfejlesztését egy lapra feltéve próbálkozott hazai pályán. A Mercedes ezt októberben lépheti meg, ennek ellenére ment át a mezőnyön Kimi Antonelli.

„Az egyetlen épkézláb stratégia az lenne a Ferraritól, ha már a nyár eleje óta beállnak Lewis Hamilton mögé, de ez nem történt meg. Hat verseny óta megakadt az olasz istálló, a fejlesztések ellenére nem látszik látványos előrelépés, ami tavasszal jellemezte a csapatot. Nehéz lesz nekik az év hátralévő része, különösen úgy, hogy a Mercedesnek még maradt fejlesztési kerete” – jósolja Vámosi Péter.

A McLarenesek közül Lando Norris a 4., míg Oscar Piastri az 5. lett, amit tisztességes eredménynek tart. „Az utóbbi pár versenyük jobban sikerült, teljesen más karakterisztikájú pályákon tudtak sikert aratni. Most az derült ki, hogy ott, ahol nagy a sebesség, egyenesek, meg sikánok követik egymást, az nem a McLaren pályája, pedig lesz még hasonló az év hátralévő részében.

Kitért arra is, hogy bár a Red Bull-Ford közös motorja a legerősebb, várhatóan már a jövő idényre fókuszálnak a fejlesztésben.